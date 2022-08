Arrivata l’estate possiamo nuovamente sfoggiare i nostri costumi, sia per prendere il sole in un parco cittadino che per fare il bagno al mare, al lago o in piscina. Ecco che quindi li tiriamo fuori dall’armadio, prendendo nuovamente confidenza con le loro forme. Inevitabilmente, alcuni ci sembreranno inadatti o fuori moda. Dovremmo però evitare di buttarli (a meno che non siano molto rovinati) perché non si sa mai cosa può tornare nuovamente in voga.

Anche quest’estate 2022 tornano con furore alcuni grandi classici e si impongono con prepotenza nuove tendenze che vanno anche oltre la spiaggia. Saranno questi i costumi da bagno giusti da sfoggiare ad agosto.

Quali costumi da bagno indossare in estate per essere belle e alla moda

Cosa c’è di più immortale del bianco e nero? Questo è vero non solo per i capi di tutte le stagioni, ma anche per i costumi da bagno. Dopotutto, questo accostamento è davvero senza tempo, dal momento che riesce a creare eleganza e gusto in modo semplice e immediato.

Un costume da bagno bianco e nero dà un’aria sofisticata che ricorda Saint-Tropez e Chanel. Accostandolo a dei sandali degli stessi colori non passeremo certo inosservate, anche se sempre con grande gusto.

All’altro estremo dello spettro c’è il colore più di tendenza di quest’estate, il rosa shocking. Richiama l’attenzione con prepotenza, sia che tinga una giacca che un costume da bagno. Nonostante la sua “aggressività”, comunque, il fucsia è un colore che può esaltare quasi tutte le carnagioni e per questo è perfetto da sfoggiare in spiaggia.

A proposito di sfoggiare, perché non accendere i riflettori sulle nostre curve con costumi dai riflessi brillanti? Guardando alla proposta di Missoni per la bella stagione ci lasceremo sicuramente ispirare nel provare il lurex. Lasciamoci tentare però anche dai costumi crochet, che quest’anno tornano a calcare spiagge e passerelle.

Non solo al mare

Infine, i costumi interi perdono il loro aspetto anonimo e si arricchiscono di strati e dettagli grazie allo stile cut-out, che cioè scopre il corpo in zone insolite.

Abbiniamolo a un paio di pantaloni o a una gonna lunga e il nostro look si trasforma per un outfit perfetto per le nostre serate estive.

Ecco quindi quali costumi da bagno indossare quest’estate se vogliamo sentirci davvero alla moda, valorizzando la nostra figura sotto al sole. Ora scegliamo l’abito per le nostre serate in vacanza come se non avessimo mai lasciato la spiaggia.

