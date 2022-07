Se le idee in cucina finiscono d’inverno, queste finiscono anche d’estate. Forse in estate finiscono prima perché la voglia di cucinare si riduce tantissimo e quindi alla fine si fanno sempre le solite cose. Cibi sempre super freschi, ricchi di acqua per rimanere idratati e comunque leggeri per non appesantirci troppo.

Quindi si punta sempre alla fine sull’insalata di riso, di quinoa o di altri semi con tantissima verdura e proteine che possono venire dalla carne oppure dal pesce. Poi c’è la frutta, e d’estate la quantità di cocomero o melone che si mangia è indescrivibile. Poi abbiamo la lattuga che, se dovesse diventare moscia, possiamo mettere in acqua per farla riaccendere.

Al di fuori di ciò però non andiamo. D’estate la dieta è molto magra e la pasta è un lontanissimo miraggio. Poi ovviamente nessuno ci vieta di mangiarla. Dopo un po’, però, mangiare sempre le stesse cose annoia e quindi bisogna puntare su delle novità, su qualcosa di nuovo e ovviamente buono.

Ma cosa possiamo cucinare d’estate che sia in grado di raccogliere tutte queste qualità? Inoltre il piatto che ora andiamo a vedere è perfetto se abbiamo a pranzo degli ospiti e non vogliamo appesantirli con la lasagna. È un piatto che sarà in grado di conquistare veramente tutti.

Ecco un’idea da cucinare come pranzo estivo veloce e senza pasta super leggero ma gustosissimo

Il piatto che possiamo fare sono i tacos con gamberetti e verdure. Vediamo allora come possiamo procedere. La prima cosa che dobbiamo avere sono ovviamente i tacos. Questi possiamo comprarli al supermercato, ma potremmo far fatica a trovarli se andiamo in quelli troppo piccoli. Si presentano più o meno come se fossero delle piadine, la confezione è molto simile.

Poi prendiamo un avocado, che fa benissimo alla nostra salute, dei gamberetti sgusciati, otto pomodorini, pepe, uno spicchio d’aglio tritato, una piccola cipolla rossa tritata, prezzemolo, limone, olio EVO e sale. Questo è tutto il necessario.

In una padella sul fuoco mettiamo dell’olio, l’aglio tritato e i gamberetti. Aggiungiamo poi del sale e un po’ di pepe e lasciamo cuocere. Poi aggiungiamo un pochino di acqua. Prepariamo ora il nostro avocado, aggiungiamo la cipolla e i pomodoroni. Aggiungiamo anche del limone, dell’olio, prezzemolo e sale.

Quando i gamberi sono pronti mettiamoli in disparte e riscaldiamo in una padella dei tacos. Quando questi poi sono pronti, allora possiamo prendere tutto il nostro condimento, posizionarlo sui tacos e chiuderli. Ed ecco un’idea da cucinare come pranzo estivo veloce e senza alcun tipo di pasta che possiamo fare quando vogliamo.

