L’eterna giovinezza è pura utopia e non esiste bacchetta magica o incantesimo che possa cancellare, dall’oggi al domani, i segni del tempo. Le rughe che di anno in anno vediamo comparire rappresentano il nostro vissuto, le emozioni, ma rispecchiano anche uno stile di vita sregolato. Bastano poche ore di sonno, poca idratazione, alimentazione sbagliata e un’abbronzatura selvaggia per favorire la formazione di macchie e rughe.

Infatti, sono diversi i fattori importanti che contribuiscono a velocizzare l’invecchiamento della pelle, che perde tono ed elasticità. Ma potremmo rallentare questo processo, mantenendo in salute la nostra pelle e dedicando pochi minuti al giorno per proteggerla e coccolarla. Chi non vuole ricorrere a interventi estremi, ma vorrebbe solo nutrire adeguatamente l’epidermide, contrastando i radicali liberi, potrebbe ricorrere ad alcuni rimedi naturali.

Per ringiovanire e rimpolpare la pelle del viso a 50 anni non il trucco ma questi rimedi

Per cercare di avere un viso disteso potremmo ottenere un effetto lifting, che toglie almeno 10 anni dalla carta d’identità, con il trucco. Sembra impossibile, eppure con il gioco delle ombre potremmo sfilare il volto e nascondere quei segni che tanto ci mettono in crisi. Applichiamo una buona base, un fondotinta adatto al nostro tipo di pelle, fard e un trucco leggero agli occhi, in grado di valorizzarli ed aprirli.

Il make up è un perfetto alleato di bellezza, un’arma da sfoderare per apparire più giovani. Ma se non seguiamo delle buone abitudini, dei gesti quotidiani, sarà sempre più difficile coprire e rimpolpare abilmente le rughe. D’estate è impossibile non stare al sole, ma bisogna farlo con attenzione. Prendere il sole fa bene al corpo, che sintetizza la vitamina D, ma l’esposizione eccessiva e nelle ore più critiche è dannosa. Quindi, non solo dovremo usare creme protettive ma evitare proprio le ore calde e afose.

Cibi e maschere

A tavola potremmo contribuire a dare un aspetto più rilassato e tonico al volto se facciamo scorta di vitamine, antiossidanti, omega 3 e fibre. Mangiamo frutta e verdura che abbiano proprietà drenanti e disintossicanti, che prevengano l’invecchiamento cutaneo.

Per ringiovanire e rimpolpare la pelle del viso a 50 anni, non solo dovremo applicare ogni giorno una crema idratante anti rughe, ma anche qualche maschera rimpolpante. Potremmo usare diversi prodotti naturali, che spesso sono alla base di alcuni cosmetici.

Realizziamo una maschera rimpolpante e antiossidante con un cucchiaino di caffè, uno di cacao amaro e uno di miele alla lavanda. Mescoliamo il mix e massaggiamo sul viso prima di lasciare in posa per 10 minuti.

Aiuterebbero a mantenere la pelle elastica, poi, grazie anche agli antiossidanti, l’olio evo, di jojoba, di karité, di canapa, di sandalo e germe di grano.

Un’altra maschera effetto lifting è a base di lievito di birra, succo di mela e yogurt, ingredienti nutrienti. Applichiamo il composto sul viso e dopo 10 minuti sciacquiamo con dell’acqua tiepida.

