A volte potremmo manifestare alcuni problemi respiratori, in particolare e soprattutto la notte. Potremmo avere delle difficoltà a respirare e percepire come un senso di soffocamento in gola. Potremmo dare la colpa alla posizione sdraiata o a possibili apnee del sonno. Non ci sarebbe dunque chiaro il motivo della nostra difficoltà respiratoria, per cui potremmo solo azzardare delle ipotesi. La diagnosi, però, potrebbe essere diversa da quelle a cui potremmo pensare.

La laringite

Potremmo sentirci soffocare, quasi e soprattutto durante la notte, e non respirare bene a causa di una laringite. L’infiammazione potrebbe aver colpito la laringe o le corde vocali. Potremmo quindi avvertire una sensazione di gonfiore, un senso di soffocamento che ostacolerebbe la nostra respirazione. E potremmo riscontrare inoltre anche una difficoltà a deglutire. Le cause della laringite potrebbero essere di origine batterica o virale. L’infiammazione potrebbe scatenarsi anche per via dell’inalazione di sostanze irritanti o per uno sforzo vocale. E potrebbe anche essere incorsa a causa di un preciso disturbo in atto.

Senso di soffocamento e difficoltà respiratorie anche di notte potrebbero dipendere da questa infiammazione causata anche dal reflusso

A riguardo delle possibili cause relative alla comparsa di una laringite, non andrebbe trascurata l’eventuale presenza di un disturbo come il reflusso gastroesofageo. I gas acidi in risalita dallo stomaco potrebbero irritare i tessuti mucosi della laringe. Ciò favorirebbe la raccolta di essudato infiammatorio e ne scaturirebbero gonfiore e senso di soffocamento. Si percepirebbe come la sensazione di avere in gola un corpo estraneo, che non sale e non scende. Si potrebbe inoltre avere una variazione del tono di voce e manifestare della tosse.

Dunque, senso di soffocamento e difficoltà respiratorie anche di notte potrebbero ricondursi alla presenza di una laringite. E una delle sue cause potrebbe essere il reflusso gastroesofageo. In ogni caso, una diagnosi di laringite sarebbe di stretta competenza di un professionista, come un otorinolaringoiatra. Che potrebbe predisporre un esame specifico. A seguito dei risultati, il medico deciderebbe gli opportuni trattamenti. In caso di laringite da reflusso gastroesofageo, potrebbe essere prescritta una cura a base di farmaci specifici. Che avrebbero la caratteristica di ridurre la produzione di acidi in eccesso.

Lettura consigliata

Mal di gola, bruciore, dolore potrebbero passare più velocemente con questo rapido rimedio naturale da preparare in 1 minuto