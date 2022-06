Quel colore arancione misto giallo che sbuca dall’orto è sempre una bellissima visione, perché significa che i fiori di zucca sono pronti per essere colti e possono essere portati a tavola.

Un momento culinario unico che raggruppa tutta la famiglia. Un momento di unione che va dal raccoglierli al cucinarli. Ognuno con il suo ruolo, c’è chi li taglia, chi prepara la farina, chi rompe le uova e chi li mette in padella.

Forno o fritti

I fiori di zucca si possono usare in vari modi e si possono fare tantissime ricette. Una delle più famose è quella ripiena di mozzarella. Il procedimento è molto facile. Infatti, basta rimuovere il pistillo inserire la mozzarella, metterli nella pastella che abbiamo preparato prima e poi nell’olio bollente. Ecco che abbiamo fatto i nostri fiori di zucca in pastella.

Ma possiamo farli anche al forno. In questo modo possiamo avere una ricetta più leggera rispetto al fritto. Possiamo, inoltre, metterli anche sulla pizza. Perché sì, stanno bene veramente su tutto. La pizza si può farcire con tantissimi alimenti e farla di diversi gusti.

Anche sulla pizza

Si conosce poco, e in realtà in molte regioni d’Italia nemmeno esiste, la pizza su base bianca con fiori di zucca e acciughe. Una pizza che a Roma, ad esempio, va tantissimo e che è amata da molti.

Quindi, i modi per cucinare i fiori di zucca ci sono e sono anche vari. Ma le ricette non finiscono mai di sorprenderci.

I fiori di zucca possiamo farli al forno o ripieni di mozzarella, ma non dobbiamo dimenticarci questa gustosa ricetta

Quando pensiamo ai fiori non ci vengono mai in mente alcune ricette che invece con altre verdure subito ci salterebbero alla memoria. Sarà forse la forma che ci limita il pensiero. Fatto sta che si possono cucinare in svariati modi.

Come possiamo fare le polpette di zucchine, possiamo fare anche le polpette di fiori di zucca. Una ricetta simpatica e carina, che presenterà questo fiore con un occhio diverso. Il procedimento è uguale a qualunque polpetta vogliamo fare. Unica cosa è che il fiore dovrà essere un pochino tagliato e poi unito al pangrattato, uova, grana e gli altri ingredienti.

Anche in questo caso non abbiamo nessuna limitazione, perché, ad esempio, possiamo fare le polpette con cuore filante. Basta inserire al centro la mozzarella che poi con il calore si scioglierà. Allora i fiori di zucca possiamo farli al forno o ripieni, ma anche come una polpetta da cuore morbido e filante.

