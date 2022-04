Stiamo oramai avvicinandoci a maggio e siamo nel bel mezzo della stagione primaverile. Infatti, stiamo assistendo al bel tempo e alla meraviglia del risveglio della natura. Per chi ha un giardino o semplicemente per chi ama il verde, questo è il momento giusto di prendersi cura dei propri arbusti. Non tutti hanno la fortuna di avere un proprio appezzamento e per questo tengono in casa delle piantine. Proprio per questi ultimi, oggi sveliamo un segreto semplicissimo che potrebbe aiutare a prendersi cura al meglio dei propri esemplari vegetali.

Per adottarlo non bisogna andare lontano e spendere tanti soldi: spesso lo si trova a portata di mano nelle proprie cucine. Infatti, moltissimi usano questa spezia in casa ma non sanno che è veramente un’utilissima alleata del pollice verde. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Come prendersi cura dei propri spazi verdi con ciò che abbiamo in casa

Prima però apriamo un utile capitolo che spiega come alcuni scarti da cucina possano essere veramente decisivi per il benessere delle nostre piante. Abbiamo già visto come la maggior parte delle bustine di tè, se usate in questo modo, possano fare dei miracoli nel nostro giardino. Lo stesso vale per i fondi di caffè e per i gusci d’uovo, che sono delle fonti di calcio che possono rinvigorire la flora che ospitiamo fuori e dentro i nostri appartamenti. Questi ingredienti danno il loro meglio quando sono usati in un’azione combinata. Sono anche ottime le bucce di banana e l’acqua di cottura delle verdure. Quest’ultima però deve essere rigorosamente priva di sale.

Moltissimi usano questa spezia in casa, non sanno però che vale oro per le piante e soprattutto per le orchidee

La spezia tanto benefica a cui abbiamo accennato è la cannella. Questa, infatti, ha un potere cicatrizzante ed è ricca di vitamine e antiossidanti. Prima di tutto può essere applicata come antifungino. Poi può essere impiegata per sanare le lacerazioni dello stelo o i petali anneriti. È infatti particolarmente utile nel caso delle orchidee, che presentano delle radici molto delicate. Queste, infatti, possono diventare facilmente vittime di marciumi. Per risolvere questo comunissimo problema basta utilizzare un altro oggetto che abbiamo in dispensa. Dopo avere rimosso la parte di umidità e asciugato le radici, è bene applicare la cannella polverizzata per facilitare la ripresa del fiore.

