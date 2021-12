Durante i pranzi e le cene natalizie, tutta la famiglia si ritrova intorno ad una magnifica tavola imbandita. Mangiare in abbondanza e stare per molto tempo seduti, non giova al nostro organismo e in particolare alla salute dello stomaco.

Ma riuscire a non cedere alle tentazioni è quasi impossibile, soprattutto quando per tutta la casa si diffonde un buon profumo di ragù o l’odore di un appetitoso dolce. A tal proposito, vogliamo consigliare una ricetta semplice e veloce per preparare un dolcetto di grande successo, utilizzando le banane mature.

Un ortaggio dal colore molto particolare

Aperitivi, pranzi e cene abbondanti rischiano di compromettere la forma fisica e appesantire lo stomaco. Ecco quindi i rimedi casalinghi che potrebbero favorire la digestione e sgonfiare la pancia dopo le abbuffate natalizie. Non dimentichiamo che anche una lunga passeggiata potrebbe aiutare a stare meglio.

Se invece non vogliamo rinunciare ai piaceri della tavola, possiamo scegliere degli alimenti ricchi di proprietà benefiche che aiutano a depurare l’organismo.

A tal proposito, la barbabietola rossa è proprio l’ortaggio che fa per noi. Parliamo di un tubero che appartiene alla famiglia delle Chenopodiaceae e che possiamo acquistare sia fresco che precotto.

La pianta è formata da una radice commestibile e da foglie che ricordano quelle della bietola. La presenza della betaina conferisce quel tipico colore rosso intenso e molto particolare.

La barbabietola rossa ha un sapore dolce, che non sempre convince tutti i palati. Possiamo cuocerla in acqua bollente, oppure, per preservare tutte le proprietà nutritive, è consigliabile prepararla a vapore o appena stufata. Basterà lavarla sotto l’acqua corrente ed eliminare il terriccio.

Dopo le grandi scorpacciate ecco l’ortaggio dal sapore dolce che aiuterebbe a digerire e ridurre il girovita

La barbabietola rossa stupisce per i suoi ottimi principi nutritivi. Parliamo di un alimento che favorirebbe il processo digestivo. Infatti, la presenza delle fibre lo renderebbe un vegetale altamente saziante.

La barbabietola rossa è composta dal 91% di acqua. Questa caratteristica stimolerebbe la diuresi, favorendo l’eliminazione delle tossine. Inoltre, sempre le fibre sarebbero utili anche per contrastare l’irregolarità intestinale. Dopo le grandi scorpacciate ecco l’ortaggio dal sapore dolce che aiuterebbe a digerire e ridurre il girovita. Infatti, con sole 19 calorie per 100 grammi, la barbabietola rossa è un prodotto perfetto da inserire nella propria dieta.

Grazie alle vitamine e ai minerali, infine, questo alimento sarebbe anche utile durante gli stati influenzali.

Ma facciamo attenzione, è sconsigliato consumare la barbabietola rossa se si soffre di calcolosi renali o acidità di stomaco. Consigliamo di rivolgersi sempre al medico per ulteriori chiarimenti.

