Sappiamo che la vitamina D è un nutriente essenziale per il benessere del nostro organismo. È definita la vitamina del sole, perché la sua assunzione avviene attraverso i raggi solari.

Un elemento importantissimo, perché, tra le altre cose, favorisce la mineralizzazione delle ossa e aumenta l’assorbimento del calcio.

La vitamina D presente in questo alimento

Non solo attraverso il sole, ma la vitamina D può essere assunta anche consumando alcuni alimenti di origine animale e vegetale. Possiamo citare, ad esempio, il merluzzo; un pesce presente sul mercato tutto l’anno e che popola le acque fredde dell’Atlantico.

Facilmente riconoscibile grazie alle sue squame lucide, brillanti e alle tre pinne dorsali. Secondo gli esperti, il merluzzo possiede un buon profilo nutrizionale. Oltre alla presenza delle vitamina D, buona alleata delle ossa, il merluzzo, favorirebbe anche la salute del cuore, grazie all’apporto del potassio.

Ecco una ricetta facile e veloce per ricaricarsi di vitamina D contro i problemi alle ossa

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo proporre ai nostri Lettori una ricetta molto gustosa e facile da preparare. Perfetta per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina, ma che non vuole rinunciare alla salute e al benessere. Infatti, ecco una ricetta facile e veloce per ricaricarsi di vitamina D contro i problemi alle ossa.

Il protagonista principale sarà proprio il merluzzo.

Ingredienti per preparare il merluzzo con salsa di lime e zenzero:

500 grammi di filetto di merluzzo;

30 grammi di radice di zenzero fresco bio;

1 lime;

olio extravergine di oliva;

sale quanto basta;

qualche fogliolina di menta o timo;

pinoli quanto basta.

Preparazione

Cominciamo la nostra ricetta grattugiando, in una ciotola, la scorza di 1 lime e spremendone il suo succo. Peliamo la radice di zenzero, grattugiamola e raccogliamo la polpa con un cucchiaino.

Ora aggiungiamo nella ciotola del lime, la polpa di zenzero, qualche cucchiaio di olio extravergine di oliva e mescoliamo. Adagiamo i filetti di merluzzo su una teglia, rivestita di carta forno. Con l’aiuto di un cucchiaio, ricopriamoli con la salsa precedentemente preparata. Aggiungiamo un pizzico di sale e cuciniamo in forno per 30 minuti ad una temperatura di 200 gradi. Nel frattempo, in una padella, tostiamo leggermente i pinoli. Terminato il tempo di cottura, sforniamo e adagiamo su un piatto, i nostri filetti di merluzzo. Guardiamo con le foglioline di meta o timo, aggiungiamo i pinoli tostati e un filo di olio.

