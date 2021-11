Con l’arrivo della stagione fredda, le ore di luce e di sole diminuiscono drasticamente. Si esce sempre meno e nelle giornate di riposo, si preferisce rimanere in casa a leggere un buon libro o guardare una serie televisiva, riscaldati dal camino o da una calda coperta.

Proprio in questa stagione il nostro corpo necessita di una sostanza essenziale chiamata anche “vitamina del sole”. Parliamo della vitamina D che il nostro organismo riceve, attraverso l’assorbimento dei raggi del sole. Una vitamina importantissima, perché, tra le altre cose, favorisce la mineralizzazione delle ossa e aumenta l’assorbimento del calcio.

Facciamo il pieno di vitamina D con questa ricetta veloce, gustosa e che sazia in fretta

Non solo il sole, ma la vitamina D si trova anche in alcuni alimenti di origine animale e vegetale. Ad esempio, possiamo trovarla in un piccolo alimento delizioso, tipicamente autunnale, capace di insaporire molti piatti. Parliamo del fungo, un prodotto del bosco, che secondo gli esperti, oltre a contenere la vitamina D, favorirebbe il benessere intestinale, grazie alla presenza delle fibre.

Infatti, oggi Noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo proporre ai nostri Lettori una ricetta molto semplice da preparare. Perfetta per chi non ha molto tempo da dedicare alla cucina, ma che non vuole rinunciare al benessere. Infatti, facciamo il pieno di vitamina D con questa ricetta veloce, gustosa e che sazia in fretta.

Ingredienti:

4 uova;

250 grammi di funghi (meglio freschi);

40 gr di formaggio grattugiato;

100 grammi di patate;

1 spicchio di aglio;

olio extravergine d’oliva (quanto basta);

prezzemolo (quanto basta);

sale (quanto basta);

pepe (quanto basta).

Preparazione

Iniziamo la preparazione pulendo molto bene i funghi, eliminando il terriccio e tagliandoli a fette sottili. Ora laviamo, sbucciamo e tagliamo a cubetti le patate. In una padella facciamo cuocere i funghi, per qualche minuto, con olio, aglio e sale.

In un’altra padella, sempre aggiungendo olio, aglio e sale, prepariamo i cubetti di patate. Saranno pronti quando diventeranno morbidi.

Nel frattempo, sbattiamo le uova con il formaggio, il prezzemolo, il sale e il pepe. Aggiungiamo le patate, i funghi e versiamo in una padella antiaderente. Lasciamo cuocere per qualche minuto. Se vogliamo girare la nostra frittata, aiutiamoci con un piatto della stessa misura della padella.

Controlliamo che non si attacchi alla pentola e spegniamo il fuoco. Serviamo la frittata ancora calda, anche se mangiata fredda sarà ugualmente una delizia.

