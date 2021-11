Molti sbagliano ma per avere i piani d’acciaio sempre splendenti dobbiamo seguire questi piccoli e semplici consigli 

Tutti noi abbiamo vaste parti della casa e della cucina realizzate in acciaio inox. Questo metallo è molto versatile e comodo, perché non si ossida e rimane perfetto per molti anni.

L’acciaio è abbastanza semplice da pulire e da mantenere pulito, occorre sempre trattarlo nel giusto modo per evitare danni irreversibili.

In molti lo trattano con materiali e prodotti inadatti e questo finisce per danneggiarsi. Oggi vedremo quali sono questi errori da evitare: infatti, molti sbagliano ma per avere i piani d’acciaio sempre puliti e splendenti dobbiamo seguire questi piccoli e semplici consigli.

Quali errori evitare

Quando dobbiamo lavare le parti della cucina in acciaio in molti facciamo gravi errori. Il fatto che l’acciaio sia inossidabile e resistente, non significa che possa essere deterso in qualsiasi modo. Dobbiamo sempre usare prodotti specifici per evitare danni e graffi.

Innanzitutto, non dovremmo mai usare delle spugne abrasive o delle pagliette di ferro. Questi prodotti creano delle righe sulle superfici che poi rimarranno e saranno visibili oltre ad indebolire il piano. Queste righe potrebbero raccogliere sporcizia e ossidarsi e ci troveremo con una cucina da cambiare.

Quando puliamo i piani cottura e il lavabo, dovremmo sempre usare una spugna classica inumidita e sfregare delicatamente. Con l’olio di gomito anche lo sporco più ostinato sparirà.

Ora che sappiamo come detergere le superfici in acciaio inox non dobbiamo dimenticare la parte più importante, che è un errore che in moltissimi compiono.

Dopo aver lavato accuratamente i piani di acciaio con un prodotto delicato è importante sciacquare con dell’acqua, in modo da rimuovere i residui dei detergenti. L’acqua del nostro rubinetto potrebbe contenere diversi sali disciolti in acqua ed essere un’acqua dura.

Come ben sappiamo, il calcare tende ad accumularsi sulle superfici e a creare incrostazioni. Per questo motivo è importantissimo non lasciare mai le superfici in acciaio bagnare, in particolare se l’acqua è molto calcarea.

Per evitare macchie e incrostazioni è importantissimo asciugare sempre le superfici con un panno asciutto che rimuova ogni residuo, sia sul piano cottura che sul lavandino.

Possiamo usare un panno in microfibra o in cotone e dovremmo asciugare accuratamente. In questo modo l’acciaio sarà sempre lucido e splendente e non avrà più quelle brutte macchie opache.

