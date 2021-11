Molti di noi sono soliti alzare gli occhi al cielo quando si tratta di attività fisica.

Ogni anno ci ripromettiamo che sarà quello buono per cominciare a praticare un qualsiasi tipo di sport, mantenendoci in forma e in salute.

Nella realtà dei fatti, però, troviamo poi un sacco di scuse per evitare la corsa o la palestra: siamo stanchi dopo lavoro, nel weekend c’è troppo da fare in casa per perdere tempo con gli esercizi e via dicendo.

La ricompensa

Ciò che spesso non consideriamo è però il fatto che per allenarsi e vivere bene non servono solo i km di jogging, sedute di addominali e il sollevamento pesi, ma anche un’attività tranquilla come il semplice camminare.

Tuttavia, se neanche questo ci consola, proviamo a porre la questione in questo modo.

Se ricevessimo una ricompensa per essere usciti a camminare e contare i passi abbandoneremmo più volentieri il nostro amato divano?

Probabilmente sì e quindi ecco pronta la motivazione che stavamo cercando: sembra incredibile ma esistono delle app che ci premiano per camminare, scopriamo insieme quali sono.

Si tratta di applicazioni scaricabili sia su sistema Androidi che su Ios che prevedono un premio proporzionale alle prestazioni registrate.

WinWalk

Questa applicazione ci piacerà sicuramente tantissimo.

Il motivo è presto detto: viene registrata l’attività fisica quotidiana, ripagando l’utente con dei buoni da spendere su Amazon, Google Play o Netflix.

Inoltre, è facilissima da usare perché non richiede account o credenziali particolari: è sufficiente installarla per cominciare a raccogliere i dati.

Sweatcoin

Letteralmente, “valuta del sudore”: non sembra elettrizzante, ma nasconde piacevoli sorprese.

È l’applicazione che premia l’attività fisica all’aria aperta; infatti, sfruttando il GPS non funziona negli spazi chiusi.

Ogni 1000 passi si riceve una moneta virtuale, associata ad un vero e proprio conto da cui attingere, una volta accumulata una buona somma, per acquistare vestiti, accessori e prodotti tecnologici messi a disposizione nello store collegato.

Non cominciamo a storcere il naso perché possiamo anche optare per la ricompensa in denaro reale.

L’app include infatti l’opportunità di ricevere ricariche su Paypal, convertendo la valuta fittizia in euro.

Certo, potremmo fare un regalo inaspettato ad un amico, ma dopo tutta la fatica fatta è giusto anche concedersi qualche sfizio.

Sembra incredibile ma esistono delle app che ci premiano per camminare

Scopriamo ora un’ultima alternativa.

Stepbet

Come suggerisce il nome, consente di scommettere sulle proprie performance, fissando dei traguardi personalizzati.

Se riusciamo a superare gli obiettivi che di volta in volta ci prefiggiamo, migliorando giorno dopo giorno, abbiamo l’opportunità di aggiudicarci un premio in denaro.

L’utilizzo dell’app è davvero molto semplice.

Una volta che l’abbiamo scaricata, basta premere l’icona centrale “Let’s go” per cominciare.

Approfondimento

Ecco come camminare nel modo giusto per perdere peso velocemente e potenziare le gambe.