Che bello svegliarsi il sabato mattina e sapere di potersela prendere con calma, senza dover correre in ufficio o a qualche appuntamento di natura burocratica. Tra l’altro, non solo possiamo dormire un pochino di più, ma abbiamo anche a disposizione più tempo per fare colazione. Questo non significa adoperarsi per un buffet degno di un Grand hotel, ma almeno di poter assaporare il caffè anziché trangugiarlo in tutta fretta. È anche vero, però, che potremmo mettere in tavola qualcosa di diverso dal solito latte e cereali o tè con biscotti.

In effetti, molti di noi avranno ancora sicuramente a che fare con i rimasugli delle uova di cioccolato e della colomba pasquale. Dopo aver suggerito alcuni modi per riciclare il cioccolato, ecco una ricetta facile e golosa per smaltire ciò che resta della colomba pasquale. Di solito c’è chi la inzuppa nel latte al posto dei biscotti e chi, invece, cerca di renderla più soddisfacente al palato con crema pasticciera o al cioccolato. La preparazione descritta di seguito è ancora più semplice e veloce proprio perché non prevede passaggi elaborati come, appunto, quelli delle creme.

Per realizzare il nostro pudding di riciclo ci occorreranno:

250 g di colomba;

10 g di burro;

125 g di lamponi;

8 dl di latte intero;

4 uova;

50 g di mandorle;

50 g di zucchero;

una bustina di zucchero a velo;

sale.

Ecco una ricetta facile e golosa per smaltire gli avanzi della colomba pasquale anche senza fare creme o torte

Per prima cosa dedichiamoci alla colomba, riducendola dapprima a tocchetti e poi mettendo questi ultimi nel mixer per sbriciolarli finemente. Conclusa questa operazione, prendiamo una ciotola e usiamola per mettere le mandorle in ammollo in acqua fredda. Mentre ammorbidiscono, in un contenitore capiente rompiamo le uova e sbattiamole assieme a latte, zucchero e un pizzico di sale. Facciamo amalgamare a dovere prima di aggiungere la colomba sbriciolata, che dovrà assorbire adeguatamente la parte liquida dell’impasto. Approfittiamone per lavare i lamponi sotto acqua corrente fresca, così da poterli unire al resto del composto per completarlo.

A questo punto non resta altro da fare che imburrare una pirofila in cui trasferire l’impasto e guarnirlo con le mandorle sgusciate. Inforniamo quindi a 180 °C per circa 40 minuti e, una volta cotto, lasciamo intiepidire il pudding prima di servirlo spolverato con zucchero a velo.

Lettura consigliata

Pochi sanno che con la colomba avanzata si può preparare una torta di mele ancora più soffice e veloce