Novità sulle ricariche del reddito di cittadinanza di aprile 2022 attese la prossima settimana, ma attenzione a come avverrà il calcolo

La ricarica del reddito di cittadinanza relativamente al mese di aprile 2022 avverrà nella solita data, quindi la prossima settimana. Ciò, almeno per la maggior parte degli aventi diritto. Tuttavia, ci sono delle novità riguardanti le modalità di calcolo del beneficio. Quindi, se la data del pagamento, in linea di massima, sarà la medesima, non si può dire lo stesso per l’ammontare dell’assegno. In proposito, infatti, sono molte le novità riguardanti il calcolo dell’importo. Anzitutto, abbiamo che in quest’ultimo si considereranno anche le maggiorazioni sociali eventualmente percepite da uno o più membri del nucleo familiare. Inoltre, bisogna considerare anche che ad aprile si erogherà, per la prima volta, l’assegno unico per i figli a carico. Ciò, unitamente alle ricariche del reddito e delle pensioni di cittadinanza. Pertanto, ci sarà un ricalcolo dell’importo, che risulterà più alto. Ma scendiamo più nel dettaglio sulle novità.

Quando pagheranno il reddito di cittadinanza ad aprile

È bene precisare, riguardo alle date, che i pagamenti non avverranno per tutti nello stesso giorno. Questo perché, in alcuni casi, il reddito di cittadinanza di questo mese è già stato pagato. Ciò, ad esempio, vale per coloro che abbiano fatto domanda a marzo 2022. Sicché, in caso di esito positivo dell’istanza, essi hanno già ricevuto la carta, unitamente alla ricarica. Per tutti gli altri, invece, il pagamento avverrà la prossima settimana e, precisamente, tra martedì 26 e mercoledì 27 aprile.

Per quanto riguarda le ulteriori novità sulle ricariche del reddito di cittadinanza, cerchiamo di aggiungere qualche chiarimento su come lo si calcolerà. Ebbene, le regole per il calcolo sono indicate nella Legge 26/2019. L’INPS ne ha applicato alcune solamente di recente. Si pensi a quella che tiene conto delle maggiorazioni sociali percepite dai componenti del nucleo familiare.

Novità sulle ricariche del reddito di cittadinanza di aprile 2022 attese la prossima settimana, ma attenzione a come avverrà il calcolo

Nello specifico, il reddito di cittadinanza di aprile si calcolerà tenendo conto della situazione economico familiare aggiornata al 31 marzo 2022. Invece, in caso di variazioni eventualmente intervenute nel mese di aprile, si considereranno solamente nel mese di maggio. Inoltre, come indicato, nella ricarica di aprile verrà erogato anche l’assegno unico familiare relativo al mese di marzo. In più, si effettueranno i conguagli per tutti coloro per cui, nei mesi scorsi, non si sia tenuto conto delle maggiorazioni sociali. Tra queste si deve considerare la quattordicesima, anch’essa infatti si somma al reddito familiare.

