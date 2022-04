La difficoltà ad andare in bagno è un problema abbastanza comune, soprattutto con l’avanzare dell’età. Se facciamo fatica a evacuare, o anche solo a urinare, dovremmo innanzitutto rivolgerci a uno specialista per chiarimenti in merito.

I motivi alla base di queste problematiche sarebbero diversi e più o meno gravi. Potrebbero riguardare l’alimentazione, oppure qualche patologia nascosta. Bere tanta acqua potrebbe aiutarci, così come arricchire la dieta di fibre e svolgere un adeguato esercizio fisico.

Se stiamo cercando un rimedio più immediato, però, sappiamo che potremmo trovare una valida soluzione nelle bevande fatte in casa. Mixando gli ingredienti giusti potremmo aiutare il nostro corpo a riprendere a funzionare al meglio.

Ecco perché chi ama le bevande calde potrebbe preparare facilmente in casa una tisana calda amica della diuresi e dell’intestino.

Un aiuto dalla natura

Abbiamo visto più volte come i rimedi naturali giochino spesso in nostro favore. Erbe e spezie amiche della salute sono formidabili per rimettere in sesto l’organismo. Le tisane fatte in casa sono facili e veloci da preparare e offrono numerosi benefici.

Quella che realizzeremo oggi contiene due vegetali con incredibili proprietà che potrebbero farci andare in bagno con maggiore regolarità. Il primo alleato è l’ortica, un’erba aromatica che tutti conosciamo bene. Il suo potere sarebbe racchiuso nell’azione antinfiammatoria e diuretica, nonché negli effetti lassativi. Le sue numerose vitamine, poi, favorirebbero il corretto funzionamento del metabolismo.

L’altro ingrediente è il tarassaco. Si tratta di una pianta sfruttata spesso a scopo medicinale, dalle proprietà simili a quelle dell’ortica. La ricchezza in fibre e minerali ne farebbe anche un prezioso aiuto per cuore, pelle e occhi, oltre che un valido rimedio per digerire.

Ecco una tisana buonissima con 2 ingredienti da sorseggiare la sera e che potrebbe stimolare la diuresi e farci andare di corpo

Quello di cui avremo bisogno per preparare questa tisana sarà:

1 tazza di acqua;

foglie di ortica (1 cucchiaino);

1 cucchiaino di radice di tarassaco;

succo di limone;

miele a piacere.

Riempiamo un pentolino con l’acqua e portiamo a ebollizione. Spegniamo la fiamma e aspettiamo qualche minuto che raffreddi prima di aggiungere ortica e tarassaco essiccati. Lasciamo tutto in infusione per 5 minuti, poi filtriamo la bevanda. Per finire aggiungiamo qualche goccia di succo di limone, un cucchiaino di miele e gustiamo. Ecco una tisana buonissima con 2 ingredienti che, bevuta prima di andare a letto, potrebbe dare una grossa mano all’organismo.

Approfondimento

Per sgonfiare la pancia e perdere peso sembrerebbe funzionare questa bevanda freschissima e diuretica da fare in casa in pochi minuti