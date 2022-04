La Pasqua appena trascorsa non ha portato con sé solo la gioia di meritati giorni di vacanza e dello stare in compagnia, ma anche tanti dolci sorprendentemente golosi. Uova di cioccolato e colomba, simboli della tavola di Pasqua per antonomasia, non sono di certo mancati come protagonisti di queste ultime abbuffate e, anzi, molto probabilmente erano addirittura in eccesso.

Come spesso accade quando si tratta di festeggiamenti, ci si lascia prendere la mano in fase di acquisto, pensando di voler venire incontro alle esigenze e ai gusti di tutti. Ed ecco fare capolino uova di cioccolato al latte, bianco, fondente o con granella di nocciole e pistacchi oppure ancora colombe dalle più varie farciture e glassature.

Terminati pranzi e cene, però, si pone il problema di dover smaltire queste prelibatezze più o meno caloriche e si va alla ricerca delle più disparate ricette. Ma non è necessario scovare preparazioni complicate: un intero uovo di cioccolato diventa la base perfetta per un tiramisù ancora più goloso. Inoltre, pochi sanno che con la colomba avanzata si può preparare una torta di mele che non solo è più veloce di quella classica, ma anche più morbida e saporita. Scopriamo come prepararla.

Per questa ricetta ci occorrono:

300 g di colomba sbriciolata;

80 g di zucchero;

150 ml di latte;

1 bustina di lievito per dolci;

1 mela abbastanza grande;

150 g di farina 00;

2 uova intere;

80 ml di olio di semi.

Pochi sanno che con la colomba avanzata si può preparare una torta di mele ancora più soffice e veloce

Per prima cosa, dovremo sbriciolare la colomba e raccoglierla in una ciotola, passando poi a tagliare le mele a cubetti grandi circa 1 cm.

Preso un altro contenitore, montiamo le uova con lo zucchero, aiutandoci con uno sbattitore elettrico in modo da ottenere una crema gonfia e spumosa. A questo punto, versiamo a filo sia l’olio che il latte, continuando a mescolare per mantenere l’omogeneità del composto.

Infine, tocca alla farina e al lievito, precedentemente setacciati, amalgamarsi gradatamente alla base della torta.

L’ultimo step prevede, poi, di unire la colomba sbriciolata e di nuovo mescolare il tutto finché non si ottiene una crema densa e omogenea.

Dopo aver aggiunto anche le mele, mettiamo il composto in una tortiera e inforniamo a 180 °C per 35 minuti.

