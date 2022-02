Le scuole di pensiero sull’applicazione del correttore sono diverse. C’è chi lo applica solo per coprire eventuali occhiaie o borse sotto gli occhi. C’è chi invece lo utilizza per dare risalto all’incarnato scegliendo tonalità molto chiare.

Qualunque sia la tecnica che preferiamo, una cosa è certa. È difficile fare a meno del correttore per coprire anche al volo piccole imperfezioni. O anche per creare quel bellissimo effetto allungato per gli occhi. Anche se non ci trucchiamo spesso è molto probabile che possediamo tutte almeno un correttore.

I correttori possono avere diverse formulazioni e consistenze. Ci sono quelli in polvere, fluidi o crema, che si adattano ai diversi tipi di pelle. Ultimamente se ne vedono moltissimi in formato liquido che hanno un applicatore particolare. Infatti all’estremità del flaconcino troviamo una piccola spugnetta.

Ecco un trucco che pochi conoscono per applicare il correttore e avere un viso luminoso con effetto lifting

Questo applicatore è quello che ci servirà per utilizzare questa semplicissima tecnica che darà risalto al viso. Rendendolo più giovane e tirato come se avessimo ancora 20 anni. Scegliamo una tonalità chiara, ma in linea con il nostro incarnato. Quindi toni neutro, più freddi o pescati in base alle necessità.

Procedimento

Utilizzando l’applicatore a spugnetta andremo a seguire il contorno naturale del nostro viso. Cominciamo da una tempia e applichiamolo sotto l’occhio seguendo la curva sulla zona delle occhiaie. Arrivate all’interno occhio proseguiamo applicandolo intorno al setto nasale e intorno la narice. A questo punto applichiamolo sul prolabio o arco di cupido scendendo poi intorno alle labbra e verso lo zigomo.

Ripassiamo sullo zigomo e arriviamo al labbro inferiore, fino a metà e scendiamo sul mento. Dopodiché passiamo all’altro lato del viso applicandolo sulle stesse zone dall’altra parte. Sembrerà come se stessimo disegnando sul viso delle linee guida per dipingere un volto. Questo procedimento creerà l’illusione di un viso super brillante e super tirato.

Ora non ci resta che sfumare il correttore con una spugnetta umida o anche con il pennello. Non trasciniamo la spugnetta ma tamponiamo per creare una sfumatura più realistica.

Quindi, ecco un trucco che pochi conoscono per un make up perfetto che valorizza il viso. Utilizzando questa tecnica si fa una sorta di contouring ma giocando sulla luminosità.

Applichiamo prima il fondotinta se usiamo una tonalità più neutra di correttore. Altrimenti usiamolo dopo per avere un incarnato più naturale ma estremamente giovane. Una volta terminata la base rifiniamo con l’illuminante e passiamo agli occhi. Uno sguardo magnetico è quello che fa davvero la differenza soprattutto se vogliamo conquistare qualcuno.

Approfondimento

Solo in pochi sanno come scegliere il colore giusto del fondotinta con questo semplicissimo trucco