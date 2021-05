Non tutti gli occhi sono uguali, lo sappiamo bene. C’è chi li ha tondi e grandi, chi piccoli e all’ingiù e chi naturalmente allungati. Ma noi donne siamo sempre alla ricerca di un modo per renderli profondi e a farfalla. Per ottenere quell’effetto lifting che ci piace tanto. Per questo ci affidiamo al make-up per valorizzarli al meglio e avere uno sguardo da cerbiatta. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa svelerà un modo geniale per avere questo effetto. Usando solo il correttore.

Se si vuole l’effetto occhi di gatto l’eyeliner è d’obbligo. Parleremo di come utilizzare il correttore per allungare l’occhio. Ma per un effetto ancora più stupefacente non bisogna rinunciare all’eyeliner. Una linea che allunga l’occhio crea l’illusione perfetta. E non deve per forza essere nera, anzi. Si può creare una linea alla Cleopatra anche con l’ombretto. Usando un pennellino fino e dalla punta inclinata. Così si dà maggiore profondità all’occhio e si simula meglio la forma allungata. I colori ideali sono tutte le tonalità di nude e marrone.

Per avere occhi allungati e un effetto lifting basta applicare il correttore in questo modo e il risultato sarà stupefacente

Ma veniamo al passaggio fondamentale. Per avere occhi più affusolati e creare un effetto lifting ecco come applicare il correttore. Siamo abituate al classico triangolo sulla zona occhiaie. Ma ricordiamoci di fare attenzione a distribuirlo bene. Altrimenti finirà nelle pieghette appesantendo l’occhio. Ora, il triangolo va bene se vogliamo massima copertura. Ma per creare l’effetto desiderato prendiamo l’applicatore del correttore. E creiamo una linea che va verso l’alto, quasi fino alla punta esterna del sopracciglio. Dove andremmo a tirare la linea per fare la codina con l’eyeliner. In base alle nostre preferenze sarà più inclinata verso l’alto o più dritta. Per l’effetto massimo tiriamola più verso l’alto. Ora con la spugnetta tamponiamo e sfumiamo bene. Applichiamo la cipria per fissarlo. E poi procediamo con il nostro solito make-up.

Quindi, per avere occhi allungati e un effetto lifting basta applicare il correttore in questo modo e il risultato sarà stupefacente. Un filo di mascara e il nostro sguardo sarà profondo e irresistibile. Se poi vogliamo l’effetto laminazione sulle ciglia, basterà seguire questa pratica guida che si può trovare qui.