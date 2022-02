Wall Street è arrivata a un punto decisivo e qualsiasi scenario è ancora possibile. Come investire su Nvidia?

Mercati che continuano ad alternare alti e bassi. Dove si andrà? Wall Street è arrivata a un punto decisivo e qualsiasi scenario è ancora possibile.

Alla chiusura di contrattazione dell’11 febbraio i prezzi degli indici azionari hanno segnato i seguenti valori:

Dow Jones

34.738,06

Nasdaq C.

13.791,16

S&P 500

4.418,64.

Il ribasso potrebbe continuare anche per diversi mesi

Il nostro percorso campione su scala settimanale per l’anno 2022

In blu il grafico dei mercati americani fino all’11 febbraio



Previsioni settimanali

I segnali sono contrastati e sono psosibili continui falsi segnali e per questo motivo si procederà day by day.

Wall Street è arrivata a un punto decisivo e qualsiasi scenario è ancora possibile. Quali livelli condizioneranno i prossimi giorni?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 34.621. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.496.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 14.247. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.767.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 4.527. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.414.

Posizione di investimento consigliata per il breve termine

Chiudere i Long in apertura del 14 febbraio (operazioni aperte il 10 febbraio). Posizione da mantenere: Flat

Come potrebbe presentarsi l’odierna giornata di contrattazione?

Apertura sui massimi e chiusura sui minimi.

Nvidia ora potrebbe continuare a scendere

Il titolo (NASDAQ:NVDA) ha chiuso la giornata di contrattazione dell’11 febbraio al prezzo di 239,49 dollari in ribasso del 7,26% rispetto alla seduta precedente. Il titolo da inizio anno, ha segnato il minimo a 208,88 ed il massimo a 307,11.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (42 giudizi) stimano un fair value a 335,23 dollari per azione. Il nostro Ufficio Studi invece, calcola che il prezzo di fair value sia intorno all’area di 250 dollari.

La nostra strategia di investimento

Fino a quando il titolo reggerà al ribasso in chiusura giornaliera e poi settimanale il livello di 269,25, saranno possibili nei prossimi 1/3 mesi ritracciamenti verso l’area di 230 dollari.

