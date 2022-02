Non depurerebbe solo il fegato e contrasterebbe l’ipertensione, questa verdura antiossidante sarebbe utile anche alla salute di ossa, cervello e cuore

Poche verdure presentano tanti benefici tutti insieme e sono così gustose come i carciofi. Si tratta di una pianta di origine mediterranea, nota fin dall’antichità per le sue proprietà benefiche. La sua stagionalità cade nel mese di novembre, ma viene coltivata per un più lungo periodo: da ottobre a giugno. La sua composizione ne fa uno degli alimenti più preziosi per la nostra dieta. In particolare, in 100 grammi di carciofo ci sono: 84 g di acqua, 2,7 g di proteine, 2,5 g di carboidrati.

Poi, abbiamo: 1,1 g di fibra, 0.2 g di lipidi ed, infine, minerali e le vitamine. Tra questi ultimi, abbiamo potassio, fosforo, magnesio, ferro, sodio, calcio, rame, zinco, selenio, manganese, vitamina A, vitamine del gruppo B, C, E, K e J. Ma non è finita qui, perché esso contiene anche antiossidanti, di cui molti flavonoidi, come betacarotene, zeaxantina e luteina.

Proprietà dei carciofi e benefici per la salute

A fronte di una composizione così ricca, il carciofo presenta un basso contenuto calorico, pari a circa 40 Kcal per 100 grammi. Quest’ortaggio sarebbe un ottimo alleato per la depurazione del fegato. Ciò in quanto la presenza di cinarina favorisce la funzionalità epatica, stimolando la secrezione della bile. Inoltre, detta sostanza servirebbe anche a contrastare patologie a carico del fegato come epatite, cirrosi ed ittero. I carciofi, poi, supportano il fegato, anche perché favorirebbero la detossificazione dell’organismo, rivelandosi un prezioso alleato per l’eliminazione dell’alcol. In più, grazie alla presenza di diversi antiossidanti, contrasterebbero l’attività dei radicali liberi, proteggendo dall’invecchiamento cellulare.

Il carciofo, però, non depurerebbe solo il fegato e contrasterebbe l’ipertensione, ma presenta una molteplicità di altri benefici. Tra i più importanti vi è quello diuretico e detossinante. Infatti, l’alto contenuto di acqua stimolerebbe la diuresi, mentre la presenza di fibre ridurrebbe l’accumulo di grassi a livello intestinale. Per questo motivo, il carciofo è considerato un ottimo digestivo e lassativo.

Non depurerebbe solo il fegato e contrasterebbe l’ipertensione, questa verdura antiossidante sarebbe utile anche alla salute di ossa, cervello e cuore

La presenza dell’inulina implicherebbe una riduzione del colesterolo cattivo e l’abbassamento della glicemia. Riducendo i valori dell’LDL, il carciofo sarebbe utile in caso di aterosclerosi e proteggerebbe il sistema cardiovascolare. Infatti, grazie al ricco contenuto di potassio, neutralizzerebbe il sodio in eccesso, regolarizzando la pressione sanguigna. Inoltre, in virtù della presenza di vitamina K, presenterebbe benefici anche sul cervello, proteggendolo dalla degenerazione. Infine, il carciofo sarebbe utile alla formazione del tessuto osseo, rappresentando pertanto un toccasana per l’intero apparato di sostegno.