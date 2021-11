L’inverno è ormai arrivato e abbiamo definitivamente detto addio al clima caldo e alla pelle dorata. Se finora abbiamo usato creme colorate come le BB cream è giunto il momento di tirare di nuovo fuori il fondotinta. Per avere un incarnato luminoso e sano ci tocca ricorrere all’aiuto del make up. Il problema che si ripropone puntualmente in questo periodo è quello dell’acquisto del fondotinta nuovo.

Stiamo cercando un prodotto adatto al nostro tipo di pelle e non solo del colore giusto. Quindi cerchiamo tra i nuovi prodotti i fondotinta più di tendenza o le nuove uscite. Magari vogliamo provare quelli anti pollution per dimostrare 10 anni in meno e avere una pelle non solo splendida ma anche luminosa. Però come facciamo a capire quale tonalità sia quella più adatta a noi?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Solo in pochi sanno come scegliere il colore giusto del fondotinta con questo semplicissimo trucco

Si parla sempre di fototipo e sottotono caldo, neutro o freddo, ma la maggior parte delle persone non sa davvero distinguerli. Delle volte, in base alla luce, ci sembra di avere un incarnato più tendente al giallo. Altre volte notiamo che la nostra pelle sembra quasi rosata, tendente al grigio. Insomma non sappiamo mai come raccapezzarci.

Ecco, quindi, un metodo pratico ed efficace per capire subito quale tonalità è la più adatta. In genere si dice di provarlo sul dorso della mano o sul polso interno. Oppure si prova direttamente sul viso per capire se il colore e il sottotono corrispondono. In realtà però non sempre sono metodi efficaci, per avere un incarnato perfetto e omogeneo bisogna confrontarlo con il corpo.

Nello specifico andremo a confrontarlo applicandolo tra la clavicola e il décolleté, in pratica sulla scollatura.

Facendoci aiutare da una commessa chiediamo due fondotinta, uno base rosata/fredda e uno base calda/gialla. Applichiamo due strisce con abbondante prodotto, una di entrambi, sulla scollatura. Aspettiamo che il prodotto si asciughi bene prima di acquistarlo, questo perché ossidandosi il fondotinta cambierà colore.

Il risultato

In un attimo noteremo quale delle due tonalità è la più adatta al nostro incarnato. Il fondotinta giusto si fonderà completamente con il nostro colore della pelle, sparendo quasi completamente. Se entrambi sembrano fondersi con il nostro incarnato è probabile che il nostro sottotono sia neutro. Possiamo utilizzarli entrambi, ma solo uno dei due ci farà sembrare più splendenti e in salute.

Ed ecco che abbiamo trovato subito il nostro nuovo fondotinta. Questo metodo è efficace sia per i fondotinta liquidi che quelli in crema o compatti. Acquistiamolo, applichiamolo su tutto il viso usando un primer o uno spray fissante per una lunga tenuta. Completiamo il make up e siamo pronte per uscire.

Insomma, solo in pochi sanno come scegliere il colore giusto del fondotinta con questo semplicissimo trucco. Da ora in poi non ci ritroveremo più con delle tonalità sbagliate di fondotinta e potremo provare sempre nuove formulazioni.

Approfondimento

Ecco svelato il segreto il segreto per un trucco impeccabile e a lunga tenuta