Ogni persona ha una forma degli occhi differente, c’è chi li ha piccoli e incavati, chi tondi ma con la palpebra un po’ incappucciata. Con il passare degli anni la pelle perde di elasticità ed è probabile che i nostri occhi sembrino più piccoli di prima. Certo per rimediare a questo inestetismo potremmo rivolgerci al chirurgo plastico, ma non sempre è un’opzione valida. Un po’ per i costi del trattamento, un po’ perché non vogliamo sottoporci alla chirurgia plastica.

Cosa fare, quindi? Ecco che il make up ci viene in aiuto con delle semplici tecniche per definire meglio gli occhi. Con qualche trucco dei make up artist possiamo creare l’illusione di un occhio più grande e profondo. Non serve essere esperti, con un po’ di pratica potremo applicare questi trucchi per avere gli occhi di una ventenne.

Ecco 3 semplicissimi trucchi per ingrandire gli occhi e avere uno sguardo magnetico

Prepariamo la base viso con il nostro fondotinta e correttore preferito. Non dimentichiamoci di usare uno spray fissante come base o un primer per far durare a lungo il nostro make up. Il primo passaggio consiste nel creare una sorta di contouring dell’occhio.

Con un pennello da sfumatura morbido preleviamo dell’ombretto sui toni caldi del marrone opaco. Così andremo a definire la nuova forma dell’occhio e a giocare con le ombre. Applichiamolo leggermente al di sopra della piega dell’occhio proprio dove la palpebra mobile combacia con l’osso sopraccigliare. Con movimenti circolari sfumiamo l’ombretto verso l’esterno e verso l’alto così da sollevare l’occhio. Con un pennellino più piccolo applichiamo lo stesso ombretto ma sotto la rima inferiore delle ciglia.

Ora è il momento di far risaltare gli occhi con una matita burro, applicandola nella rima interna inferiore. In questo modo farà risaltare il bianco della sclera e l’occhio sembrerà istantaneamente più grande. Poi applichiamo un ombretto di una tonalità più chiara, sempre opaco, sulla palpebra mobile. Picchiettiamo così il prodotto aderirà meglio e non perderà intensità.

Eyeliner sì oppure no?

In tanti suggeriscono di evitare l’eyeliner soprattutto se si hanno occhi incappucciati. In realtà non è l’eyeliner che va ad appesantire lo sguardo, ma lo spessore della linea. Stendiamo una linea sottile, possiamo anche partire da metà occhio e allargarla verso l’esterno. Disegniamo la codina verso l’alto per allungare l’occhio, possiamo anche usare un eyeliner colorato.

Finiamo il nostro make up facile e veloce con delle ciglia incurvate che daranno ulteriore profondità all’occhio. In un precedente articolo abbiamo spiegato come con il piegaciglia e della vaselina si può ottenere un effetto spettacolare. La guida completa è consultabile in questo articolo “Sguardo profondo e ciglia incurvate con questo metodo facilissimo che possono utilizzare tutti”. Non ci resta che applicare un paio di passate di mascara ed ecco che in poche mosse avremo occhi bellissimi. Ed ecco 3 semplicissimi trucchi per ingrandire gli occhi e avere uno sguardo magnetico.

