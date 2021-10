I mesi estivi solitamente sono un periodo di riposo mentale e fisico, spesso infatti ci facciamo trasportare da aperitivi e cene, dimenticandoci della dieta.

Quando arriva l’autunno e ricominciamo la nostra quotidianità, spesso ci rendiamo conto di sentirci gonfi e fuori forma.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È importante anche ricominciare l’attività fisica, se l’abbiamo abbandonata nei mesi precedenti; inoltre, per dimagrire e tornare in forma è utilissimo questo semplice esercizio quotidiano.

Non dimentichiamo l’importanza di bere molta acqua durante il giorno, in particolare fuori dai pasti, altrimenti digerire sarà molto più faticoso.

Ecco un primo piatto facile e veloce ideale per depurarsi ed eliminare le tossine

Per sgonfiarci è necessario assumere alimenti che ci aiutino ad eliminare le tossine e sentirci meglio con il nostro corpo.

Oltre a mangiare frutta e verdura, dovremo ridurre il consumo di carne rossa e preferire quello di pesce azzurro ed alimenti ricchi di omega 3.

In questo caso, per aumentare l’apporto di omega 3 nell’organismo potrebbe aiutarci questo incredibile alimento che ci darà inoltre molta energia.

Nonostante la vita frenetica, dobbiamo trovare il tempo per preparare cibi salutari da portarci anche al lavoro, che non richiedono troppo tempo di preparazione.

Potremo preparare del riso nero con la cicoria, ricca di vitamina C, circa 24mg per 100g e ideale per fare il pieno di antiossidanti.

Mentre mettiamo a bollire 80 grammi di riso nero integrale, prepariamo un’altra padella con pochissimo olio, accendiamo il fuoco e scottiamo 70 grammi di cicoria.

Dopodiché tagliamola, così sarà perfetta da abbinare al riso una volta scolato; a questo punto potremo unire tutti gli ingredienti.

Infine, aggiungiamo un filo di olio, del pepe a piacimento, così da donargli sapore e attendiamo che la pietanza preparata si raffreddi.

Il consiglio è quello di aggiungere il limone come ulteriore condimento perché ci aiuta a digerire e ci depura dalle tossine.

Ovviamente, ricordiamo di conservarla in frigo, se la prepariamo il giorno o la sera prima. Ecco un primo piatto facile e veloce ideale per depurarsi ed eliminare le tossine.

Infine, potremo portarla al lavoro e se non possiamo scaldare il pranzo in ufficio ecco alcuni trucchetti da utilizzare senza microonde.

Ulteriori consigli

Se amiamo andare alla spa, è bene sapere che la sauna ci aiuta ad espellere le tossine e questo avviene attraverso il sudore.

Infine, per attivare il metabolismo e disintossicarsi bisogna muoversi il più possibile.

Ad esempio, concedersi delle lunghe passeggiate è di grande aiuto, anche solo portare a spasso il nostro cane.