Camminare è un’attività che fa bene al fisico e allo spirito in quanto aiuta a rilassarsi. Soprattutto dopo una giornata di stress lavorativo è rigenerante.

Ci fa svagare allontanando pensieri e preoccupazioni. Dedicando tempo a noi stessi salvaguarderemo la nostra salute mentale e quella fisica.

Se non sappiamo da dove iniziare ci sono 5 metodi per avere più tempo per sé stessi che ci potrebbero aiutare a sentirci meglio.

Se vogliamo godere dei benefici della camminata è importante farlo con regolarità e costanza, altrimenti faticheremo ad ottenere i risultati sperati.

Pochi sanno che per dimagrire e tornare in forma è utilissimo questo semplice esercizio quotidiano

Come dicevamo, camminare è un’attività piacevole e rilassante anche se spesso non le diamo la giusta importanza.

Non tutti sanno che una camminata svelta quotidiana, tra i 30 e i 90 minuti, è una buona abitudine che agevola sorprendentemente il dimagrimento.

Se non abbiamo molta resistenza fisica o abbastanza tempo a disposizione, possiamo anche suddividere il nostro esercizio di camminata in periodi di circa dieci minuti.

Per iniziare, è consigliato procedere con tempi più brevi, per aumentare pian piano e in maniera sempre più regolare.

Si suggerisce di non saltare più di un giorno alla volta, proprio perché la costanza è fondamentale per bruciare calorie e migliorare il metabolismo.

Per non perdere l’allenamento, nei giorni in cui decidiamo di non camminare, possiamo impiegare il tempo che abbiamo a disposizione facendo degli esercizi.

In caso ci sentissimo davvero molto stanchi, è consigliabile concederci un giorno di riposo ma non di più, ricominciando poi il giorno seguente.

È bene sapere che avremo i maggiori benefici dopo aver camminato a passo sostenuto per almeno mezz’ora alla volta e dopo un riscaldamento iniziale.

Magari alcuni giorni riusciremo a camminare più a lungo che altri ma il tempo totale dovrebbe essere di circa 150 minuti alla settimana.

Pochi sanno che per dimagrire e tornare in forma è utilissimo questo semplice esercizio quotidiano e il periodo successivo alle vacanze è il migliore per iniziare.

Ulteriori informazioni

Generalmente se si mantiene un ritmo di camminata veloce, a seconda del peso potremo bruciare da 100 a 300 calorie ogni 30 minuti.

Se si cammina continuamente per circa mezz’ora alla volta, alcune di quelle calorie proverranno dal grasso immagazzinato.

Infatti, è bene sapere che nei primi 30 minuti di esercizio il nostro corpo brucia gli zuccheri immagazzinati come carburante.

Per proseguire, il corpo rilascia il grasso dalle cellule adipose e lo usa per produrre energia; è questo il grasso che vogliamo perdere.

Questo dettaglio dovrebbe spingerci a camminare per più di 30 minuti alla volta.

Approfondimento

Come bruciare calorie senza praticare sport