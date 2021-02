Spesso non si ha tempo per un veloce pranzo al bar o semplicemente si preferisce risparmiare. Altrettanto spesso non si ha la possibilità di avere un forno a microonde al lavoro.

È un problema non poter scaldare il pasto in inverno, durante le giornate di pioggia, quando bramiamo un piatto caldo. Questo può spesso scoraggiare un pranzo sano.

Un trucco è quello di non mettere in frigo ciò che si prepara la sera prima. La maggior parte di ciò che si è preparato si conserva bene fino al pranzo successivo senza dover ricorrere al frigorifero.

Ecco come scaldare il pranzo in ufficio senza microonde.

Lo scaldavivande elettrico

Lo scaldavivande elettrico è ideale per chi deve pranzare fuori casa ma vuole prepararsi un piatto senza doverlo mangiare freddo.

Basta prepararsi qualcosa a casa e metterlo nel contenitore per alimenti. L’indomani, arrivata l’ora di pranzo, si può scaldare il tutto con questo accessorio.

Lo scaldavivande è anche un modo per mangiare più sano tenendo d’occhio le calorie.

Sembrerà, inoltre, di gustare i piatti caldi come se fossero appena stati cucinati.

Il thermos per alimenti

Il thermos per alimenti è l’ideale chi ama le zuppe e vuole portarsele in ufficio.

Bisogna preparare il pasto al mattino e poi versarlo all’interno del thermos che manterrà i cibi tiepidi sino all’ora di pranzo.

Il fornello elettrico

Basterà collegarlo alla presa elettrica, aspettare che luce rossa diventi verde e poi mettere la padella sulla piastra già calda. Dal momento che si comporta come un vero e proprio fornello, non solo sarà possibile scaldare ma anche preparare il cibo.

Il vantaggio non è solo il suo essere comodo. Ma anche il fatto di potersi preparare qualcosa di fresco sul momento.

Lo scaldavivande USB

In caso non avessimo ancora deciso come scaldare il pranzo in ufficio senza microonde, vediamo lo scaldavivande USB.

Possiamo attaccarlo comodamente al PC e aspettare che il cibo si scaldi in maniera automatica. Funziona molto meglio se a temperatura ambiente. Pertanto sarebbe preferibile non riscaldare cibi troppo freddi.

Il pranzo è servito.