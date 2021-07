Gli Omega-3 sono fondamentali per il nostro organismo e dobbiamo assolutamente assumerli con l’alimentazione, senza farceli mai mancare.

Questi grassi buoni sono utili per mantenere un ottimale livello di salute e prevenire alcuni problemi come per esempio malattie cardiocircolatorie.

Infatti, una loro carenza può essere correlata al maggior rischio di contrarre alcune malattie, anche quelle neurodegenerative e autoimmuni.

È importante introdurne la giusta quantità attraverso il cibo proprio perché il nostro organismo non è in grado di autoprodurli.

Per aumentare l’apporto di Omega-3 nell’organismo basta solo questo incredibile alimento

Stiamo parlando delle noci, un alimento preziosissimo ed in grado di prevenire eventuali disturbi cardiovascolari.

Assumere circa 6 noci al giorno ha effetti estremamente positivi sulla nostra salute, contribuendo a incrementare l’apporto degli Omega-3 e a tutti i benefici correlati.

Le noci sono anche ricche di vitamine e minerali che ci aiutano ad integrare eventuali carenze di altri tipi di nutrienti.

Sono in grado di fornire all’organismo tanta energia, e contenendo l’arginina, un amminoacido che ci fa arrivare la giusta quantità di sangue ai muscoli.

Ma non solo, anche acido folico, sostanza nutritiva importante per le donne incinte e indispensabile per la formazione del bambino.

È consigliato iniziare ad assumerle a colazione, magari con lo yogurt, o come spuntino di metà mattina o ancora nel pomeriggio.

Si può davvero utilizzare la creatività, aggiungendoli ai sughi o alle salse, per arricchire insalate, ideali in questo periodo di grande caldo.

Ulteriori informazioni

Una dieta che abbonda in Omega-3 è decisamente positiva per il nostro benessere a tutte le età e in alcune fasi delicate della vita.

Per esempio, alle donne in gravidanza o durante l’allattamento per assicurare un buono sviluppo del feto o del neonato.

Ne possono avere giovamento anche i bambini e ai ragazzi durante la crescita, oppure agli anziani per avere un metabolismo più attivo.

Ovviamente stiamo parlando genericamente, Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di consultare il medico di base per avere un quadro più specifico per ogni esigenza.