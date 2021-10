Le torte non sono tutte uguali. Ognuna ha le sue caratteristiche e le sue particolarità. C’è quella per i vegani, quella per i super golosi e quella per chi vuole stare attento alla linea.

Questa invece è perfetta per assumere un alimento che è un vero e proprio tesoro per il nostro organismo. Si tratta dei semi di papavero che come altri semi oleosi e la frutta secca sono ricchissimi di benefici.

Perfetta per colazione o merenda da accompagnare con delle pere al forno

Con questa ricetta riusciamo ad unire l’utile al dilettevole. Con i semi di papavero, infatti, facciamo un carico di vitamine A e B, e di sali minerali. Possiedono anche proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Inoltre hanno un lieve effetto calmante e aiutano a ridurre ansia e stress.

Insomma assieme ad una bella tazza di tisana fumante o di latte bollente per la colazione, questo dolce oltre ad essere buono è anche salutare.

Troviamo la torta ai semi di papavero molto frequentemente nelle zone del Trentino o comunque del Nord Italia. Unisce la morbidezza dell’impasto alla croccantezza dei semi alla bellezza della sua texture. I semini neri infatti creano un contrasto bellissimo anche alla vista.

Ma vediamo come si prepara.

Ecco una torta sofficissima e dolce perfetta per i pomeriggi invernali con un ingrediente speciale ricco di vitamine. Ci servono:

230 gr di zucchero (possiamo scegliere anche quello di canna vero);

250 gr di farina 00 (o integrale a piacimento);

3 uova;

1 tazza abbondante di semi di papavero;

150 ml di latte (parzialmente scremato o di soia);

130 ml di olio di semi di girasole;

lievito;

un pizzico di sale;

1 confezione di panna da montare;

2 pere.

Versare in una ciotola il latte, insieme all’olio di girasoli, alle uova e allo zucchero. Senza mescolare.

Aggiungiamo la farina setacciata assieme al lievito e ad un pizzico di sale. Amalgamiamo gli ingredienti con un mestolo e aggiungiamo per ultima la tazza dei semi di papavero.

A seconda di quanto vogliamo la nostra torta colorata e quanto vogliamo sentire il sapore dei semi di papavero, abbondiamo con la quantità.

Continuiamo a mescolare il mix prima lentamente e poi velocemente fino ad ottenere un composto denso ed equilibrato. Dopo aver preriscaldato il forno a 180° infariniamo la nostra tortiera e inforniamo per 40 minuti circa.

Definiamo il nostro piatto abbinando una fetta con due pere cotte al forno e della panna. Dopo aver montato quest’ultima, aggiungiamola a lato del piatto a piccoli fiocchi.

La nostra torta sarà l’ideale con un caffè per accogliere gli ospiti, per la colazione o da portare al lavoro come spuntino. Anche la merenda avrà tutto un altro sapore con questa torta dall’ingrediente magico.