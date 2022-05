Siamo a dieta? Niente di meglio di un piatto semplice e veloce che non richiede cottura, come il carpaccio. È un piatto che di solito si realizza con la carne. Tagliati a fette sottilissime, crudi o appena scottati, si condiscono solitamente con succo di limone e olio extravergine di oliva con l’aggiunta di spezie varie o erbe aromatiche. Particolarmente adatta per l’estate è la variante con il dentice. Esiste però una versione vegetariana che prevede l’impiego di verdure o formaggi.

È un piatto che di solito si serve per antipasto o come stuzzichino in un aperitivo e che soddisfa ogni palato, anche il più esigente. Per il nostro carpaccio vegetariano abbiamo scelto gli asparagi, un prodotto di stagione leggero e delicato. Lo useremo in una versione insolita in abbinamento alle fragole, il frutto più amato di questo periodo. E non a torto.

Per la riuscita del piatto è importante la qualità degli ingredienti

Per una buona riuscita del piatto è necessario che gli asparagi siano freschissimi e di buona qualità. Stesso discorso per le fragole e per i lamponi. Si tratta di una preparazione velocissima, ma veramente deliziosa. L’incontro di sapori diversi, ma che si sposano molto bene tra loro, solletica le nostre papille gustative. Mettiamoci all’opera per realizzare questo piatto di grande effetto e delizioso.

Occorrono questi ingredienti:

1 mazzo di asparagi;

200 g di fragole;

150 g di lamponi;

2 cucchiai di aceto balsamico;

olio extravergine di oliva q.b.;

timo q.b.;

sale e pepe q.b.

Ecco un antipasto freddo, sfizioso e velocissimo, perfetto in estate a pranzo o a cena anche per chi è a dieta

Puliamo gli asparagi e eliminiamo la parte più dura del gambo. Poi con un coltello tagliente affettiamoli sottilmente in diagonale per avere delle fettine più larghe. Disponiamoli in un piatto e aggiungiamo il sale e un filo di olio extravergine di oliva. Lasciamo riposare per circa dieci minuti. Nel frattempo, puliamo e laviamo accuratamente le fragole. Poi affettiamole sottilmente e disponiamole in un piatto da portata.

Ora puliamo e laviamo accuratamente anche i lamponi. Versiamoli in un mixer con l’aceto balsamico e un pizzico di pepe. Saliamo secondo i nostri gusti. Iniziamo a frullare e aggiungiamo l’olio a filo come per fare una maionese. Ne occorrerà circa 1 bicchiere. È possibile anche diminuire la quantità di olio se stiamo seguendo un regime dietetico. Disponiamo gli asparagi sulle fragole e decoriamo con foglioline di timo. Serviamo con la salsa di lamponi. Ecco un antipasto freddo, sfizioso e velocissimo, che abbiamo preparato in pochi minuti.

Lettura consigliata

Non tutti sanno perché non bisognerebbe mangiare cioccolato dopo una fiorentina e prendere il caffè a fine pasto