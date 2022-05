Stanchi della solita cena? Prepariamo il carpaccio di pesce in versione inedita. L’estate è in arrivo e ci invita a cene leggere e veloci da preparare rapidamente, senza stare troppo ai fornelli. Il carpaccio è perfetto per queste situazioni. E magari per portare a tavola qualcosa di buono che solletichi il palato e spezzi la noia dei soliti piatti. Il carpaccio di carne lo conosciamo bene. È quello della tradizione, inventato da Giuseppe Cipriani. Nel tempo ci si è cimentati anche col carpaccio di pesce, delicato e gustoso. Bastano pochi alimenti per prepararlo. Ma di qualità e freschissimi.

Regole di sicurezza alimentare per non intossicarci

La preparazione del carpaccio di pesce, soprattutto con l’aumento delle temperature, richiede qualche accorgimento per evitare possibili intossicazioni. Infatti si consuma crudo senza l’aiuto della cottura che eliminerebbe insidiosi batteri. Con un prodotto contaminato si rischia un’intossicazione da Anisakis, un parassita che provoca nausea, diarrea e vomito.

Innanzitutto controlliamo che il pesce sia freschissimo. Sicuri di saperlo riconoscere? Facciamo attenzione a queste caratteristiche. L’occhio deve essere vivo e brillante, le branchie di colore rosso e la carne dura ed elastica. Inoltre il pesce deve essere abbattuto, cioè mantenuto in congelatore, contrassegnato con almeno tre stelle, per 96 ore a -18 gradi. Solo così possiamo considerarlo sicuro.

Questo secondo piatto di pesce facile e veloce è perfetto per chi è a dieta e delizioso in una variante insolita

Per questa preparazione useremo i filetti di dentice affettati molto sottilmente. Occorrono:

500 g di filetti di dentice;

4 acciughe;

2 cucchiai di capperi;

2 cucchiai di zucchero;

4 cucchiai di olio;

succo di limone q.b.;

un po’ di mollica di pane;

aceto q.b.;

prezzemolo e menta q.b.

Disponiamo i filetti in un piatto, irroriamoli con succo di limone e mettiamoli in frigorifero. Prendiamo della mollica di pane e spruzziamola con l’aceto. La lasciamo riposare per un po’, poi la strizziamo e la frulliamo in un mixer con le acciughe, i capperi, lo zucchero e l’olio. Aggiungiamo qualche fogliolina di menta fresca e del prezzemolo tritato. Lasciamo riposare la salsina per circa mezz’ora. Poi la versiamo sui filetti e li lasciamo in frigorifero per circa un’ora.

Un’alternativa più veloce si realizza preparando una salsa con mezzo bicchiere d’olio, uno spicchio d’aglio, sale e pepe, timo e prezzemolo e un po’ di brandy. Basta frullare per pochi minuti e versare sui filetti. Facciamo riposare prima di servire.

Questo secondo piatto di pesce si può abbinare con un vino bianco secco, uno Chardonnay o un Sauvignon.

