Il week-end è il momento che aspettiamo da tutta la settimana. Si comincia ad essere nel mood già dal venerdì pensando al relax sul divano, al tempo libero, alla passeggiata in compagnia e soprattutto all’aperitivo, alla cena e al post cena del sabato.

Solitamente il sabato sera e la domenica a pranzo sono i pasti liberi per eccellenza. Chi solitamente fa attenzione alla propria alimentazione si concede qualche sgarro in più, dal bicchiere di Spritz, al piatto di parmigiana al ristorante, fino alla carne e al dolce. Per non parlare di qualche drink post cena per pasteggiare con gli amici tra una chiacchiera e l’altra.

Dal carico di cibo e bevande possiamo sempre riprenderci la domenica, ma se ci dovesse succedere di esagerare anche nel mezzo della settimana? Magari una cena di lavoro o un fuori programma. E per fare la rima, al risveglio del giorno dopo è sempre un dramma.

Sembra strano ma possiamo risolvere con una verdura molto particolare che ci farà sentire subito meglio. La barbabietola o rapa rossa! Ecco un alimento perfetto da assumere la mattina se ci sentiamo appesantiti e nauseati dopo una cena abbondante.

La barbabietola o rapa rossa, infatti, è rinfrescante e aiuta ad alleviare le infiammazioni intestinali. In particolar modo se si tratta di disturbi dell’apparato digerente. Questo ortaggio dal colore rosso vinaccia è inoltre ricco di sali minerali come potassio (300 mg ogni 100 gr), ferro, magnesio e quindi perfetto per persone che hanno problemi di anemia.

Le barbabietole crude hanno circa 25 kcal ogni 100 gr, e sono tanto acquose. Infatti possiedono 91,3 gr di acqua sempre ogni 100 gr. Questo livello molto alto assieme a quello delle fibre le rende ricche di proprietà depurative e digestive. Inoltre possiedono flavonoidi e antociani che rientrano tra gli antiossidanti, svolgendo un’attività protettiva e risultano quindi anche ricostituenti.

Ecco un alimento perfetto da assumere la mattina se ci sentiamo appesantiti e nauseati dopo una cena abbondante

Insomma per il cosiddetto “the day after” la barbabietola è ottima e ci rimette in sesto. La forma perfetta sotto la quale assumerla è un centrifugato. Basterà avere 1 barbabietola rossa lessata, possiamo tranquillamente usare quelle che troviamo sottovuoto al supermercato. Poi 1 carota e 1 sedano, dello zenzero e 2 mele.

Tagliamo tutto a tocchetti e poniamolo in un frullatore a immersione o in un mixer. Frulliamo fino ad ottenere un composto ben amalgamato, ma non troppo liquido. Lo zenzero ci aiuterà a combattere la sensazione di nausea e il meteorismo dovuti ad un sovraccarico di cibi pesanti e alcool. La presenza della mela e della carota aiuterà invece ad addolcire il sapore acidulo della barbabietola, soprattutto se assumiamo questo mix a colazione.

Se non siamo abituati al frullato, potremo anche fare una salsa da spalmare sul pane a base di barbabietola, olio, sedano, prezzemolo e un pizzico di sale, oppure tagliarla a tocchetti nell’insalata per l’ora di pranzo.