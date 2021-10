Le borse sono una vera passione e in commercio esistono tantissimi modelli. Quale scegliere quindi per la nuova stagione? Questa è sempre una gran bella domanda. E un alto grande ostacolo è se spenderci molti soldi oppure no. Alla prima domanda però abbiamo una riposta. Infatti per la nuova stagione scegliamo queste comodissime borse in versione maxi o mini super alla moda. Esistono due versioni di questa borsa, anche tre se vogliamo essere totalmente onesti. Infatti esiste la versione mini, quella midi e quella maxi. Un fattore comune è la comodità, va invece da sé che la capienza della borsa varia a seconda della scelta. Sicuramente le borse maxi e midi sono perfette per il giorno, mentre la mini per la sera è super elegante.

Per la nuova stagione scegliamo queste comodissime borse in versione maxi o mini super alla moda

La borsa di tendenza è quella a secchiello, chiamata anche la bucket bag. Le proposte dei brand sono veramente tante e si spazia da quelle in pelle a quelle in tessuto, passando per quelle con il maxi logo, gioiello o stampa logo all over. La scelta è difficile, soprattutto perché sono tutte borse di grande qualità. Ma vediamo un pochino quali sono le nuove proposte dei brand.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le nuove proposte dei brand

Vediamo allora qualche proposta. Partiamo da una borsa di dimensione midi, ovvero borsa a secchiello con coulisse di Prada. Questa bag in pelle di vitello 100% e fodera in nylon 100% presenta il logo in lettere color oro, tracolla regolabile e manico singolo. Due sono le colorazioni: giallo e rosso.

Per la versione mini invece abbiamo la borsa a secchiello La Greca di Versace. Bag con la caratteristica stampa La Greca all over, dettagli color oro, chiusura a coulisse, tracolla regolabile, dettaglio ciondolo “V”. Sempre in versione mini abbiamo la J.W Anderson con dettaglio a catena, manico tondo, tracolla regolabile e chiusura magnetica.

Burberry invece propone due mini bucket bag una marrone con placca con monogramma TB, dettagli color argento, manico tondo e chiusura a coulisse. E l’altra invece è la Borsa a secchiello Lola mini sempre con la placca con monogramma TB, dettagli color oro, ma con il design trapuntato.

Mentre invece Emporio Armani propone la sua bucket bag in tre colorazioni: verde, nero e blu. Ed ecco quindi alcune proposte di borse secchiello che andranno super di moda per la stagione autunnale.

Approfondimento

Non è assolutamente autunno senza questi pantaloni super comodi e che vanno sempre di moda