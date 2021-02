Il freddo, si sa, rallenta il metabolismo, ostacolando quindi il ricambio con l’esterno. In più le temperature rigide dell’inverno inibiscono l’attività fisica all’aperto. E questa pigrizia si riversa anche sul nostro organismo, che si appesantisce. Facendoci avvertire, spesso, senso di gonfiore e spossatezza.

In questi casi la natura ci viene in aiuto con alcuni frutti e verdure detox che, ricchi di fibre, aiutano il transito intestinale. E non solo: migliorano la situazione di gonfiore addominale.

Basta seguire i nostri consigli e con questi centrifugati la pancia torna subito piatta.

Succo di sedano: il miglior drenante

Da bene al risveglio a digiuno, questo centrifugato di gambi di sedano verde è ottimo anche per combattere la ritenzione idrica e la cellulite. Ancora meglio se abbinato ad un bicchiere di acqua tiepida. Oltre che con qualche goccia di limone.

Tre carote, mezzo limone e un pezzo di zenzero: il miglior brucia calorie

La carota, oltre ad essere ricca di acqua, fibre e zuccheri vegetali, è una risorsa di minerali (come fosforo, calcio, potassio) ed è un ortaggio multivitaminico. La coppia zenzero e limone, invece, è un ottimo brucia grassi e ha tantissime altre proprietà: riduce la fame, asciuga i ristagni d’acqua e libera dalle tossine che bloccano la perdita di peso.

Rapa rossa e mela: il vero toccasana

La rapa rossa (o barbabietola) unita alla mela crea un succo mineralizzante, depurativo, antisettico. La rapa rossa ha tantissimi benefici, riduce l’acidità del corpo e aiuta la produzione di globuli rossi. Serviranno una barbabietola grande (o due piccole) e una mela (meglio quella verde) per ottenere questo vero toccasana.

Da notare che anche i semi di lino e il loro olio sono degli importanti alleati in caso di infiammazioni intestinali. Contengono omega 3, che favorisce il benessere dei tessuti interni, e fibra solubile, ottima per regolarizzare il transito intestinale. L’importante è non ingerirli interi, perché verrebbero espulsi interi e quindi la loro assunzione sarebbe vana, ma polverizzati da aggiungere a centrifugati o smoothie.

Provare per credere, con questi centrifugati la pancia torna subito piatta.