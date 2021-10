Il sogno di avere un giardino splendido in ogni sua parte è comune a molte persone, ma non sempre si realizza. Infatti, per un giardino davvero invidiabile spesso servono tanto tempo e fatica, per star dietro alle esigenze di ogni singola pianta. Basta poi un’estate troppo calda o un inverno troppo freddo, per mettere a rischio la salute delle piante e la bellezza del giardino.

Eppure, esistono molte piante semplicissime da curare, forti e resistenti che sono perfette per decorare il giardino. In particolare, la felce dipinta giapponese è perfetta per dar colore anche agli angoli ombrosi del nostro giardino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per riempire di colore le zone d’ombra del giardino è questa la pianta che tutti vorrebbero

La felce dipinta giapponese è una pianta perfetta per le zone d’ombra del giardino, dai colori unici e magnifici. Ne esistono di diverse tonalità, per cui si può anche pensare di utilizzarle in combinazione per un effetto più variopinto. Queste felci sono delle tonalità dell’argento, o bianco gelido oppure bordeaux.

Inoltre, queste felci sono capricciose e vivono bene solamente negli angoli ombrosi del giardino, ma per il resto sono semplici da mantenere. Ecco perché queste piante di origine orientale sono molto amate per la decorazione degli ambienti esterni.

Cura della felce dipinta giapponese

Come abbiamo visto, per riempire di colore le zone d’ombra del giardino è questa la pianta che tutti vorrebbero. Infatti, queste felci sopportano bene il sole debole del primo mattino, mentre il sole diretto e caldo può bruciare le splendide foglie e danneggiare la pianta.

Per quanto riguarda l’irrigazione, le felci amano l’umidità ma non temono periodi di siccità non troppo lunghi. Inoltre, amano i terreni ben drenati e ricchi di sostanze organiche, ma si consiglia di concimare il terreno solamente al momento della semina. Crescono lentamente, perciò non si corre il rischio di soffocare le piante vicine, e raggiungono dimensioni di circa 40-60 cm di altezza.

Queste felci non temono il freddo e resistono bene anche a temperature al di sotto dello zero, ma non amano il vento.

Concludendo, sono queste felci dipinte giapponesi le piante perfette per un giardino invidiabile e non richiedono troppe attenzioni. Infatti, la chiave per far sì che la felce cresca al meglio è di trovare il giusto posto con la giusta illuminazione dove posizionare la pianta.

Approfondimento

Questa pianta perfetta per decorare il giardino è una formidabile alleata nella lotta contro questi tumori