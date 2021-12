L’importanza di mangiare frutta e gli ortaggi di stagione è ormai nota. Ne abbiamo trattato persino sulle nostre pagine, sottolineando i motivi per cui preferirla a quella fuori periodo.

Ormai è cominciato il mese di dicembre, che porta alcune novità sulle nostre tavole rispetto a novembre. Si pensi al tartufo bianco e nero, alle clementine o al bergamotto. Continuano ad esserci le castagne, frutto onnipresente sulle tavole di molti italiani nel corso dell’autunno. Per Natale, in molti scelgono di mangiare le castagne del prete, da preparare seguendo il tradizionale procedimento campano o da acquistare in un qualsiasi punto di vendita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ecco tutta quanta la frutta e gli ortaggi da mangiare a dicembre, di cui alcuni poco conosciuti, e delle ricette da provare

Per la frutta abbiamo l’arancia, il bergamotto, i cachi, la castagna, la clementina, il cedro, il limone, il mandarino, la mela, la melagrana, il kiwi, la pera, il pompelmo e l’uva. Come ortaggi ci sono aglio, barbabietola, barbabietola a costa, broccolo, broccolo romanesco, carciofo, cardo, carota, cavolfiore, cavolini di Bruxelles, cavolo cappuccio, cavolo verza, cicoria, cima di rapa, cipolla, finocchio, indivia, lattuga, patata, porro, radicchio, spinaci, sedano, sedano rapa, tartufo bianco e nero, topinambur, valerianella e zucca.

Alla scoperta degli ortaggi meno conosciuti

Ecco tutta quanta la frutta e gli ortaggi da mangiare a dicembre, di cui alcuni poco conosciuti, e delle ricette da provare. Come abbiamo visto, anche il mese di dicembre ci offre una vasta gamma di prodotti freschi. Alcuni tra questi, però, sono poco noti alla maggior parte delle persone. Il topinambur è un tubero, noto anche come rapa tedesca, ricco di fibre, inulina, ferro, importanti vitamine e antiossidanti. Ecco come impiegarlo per preparare una ricetta facilissima e veloce. La valerianella è nota per il suo buon apporto di fibre e potassio e si può utilizzare come ingrediente per preparare squisite insalate.

Anche quando si preparerà la cena della Vigilia o il pranzo di Natale, meglio tenere a mente tutti quanti questi frutti e queste verdure.

Una ricetta per Natale

Una particolare varietà di broccoli, che si distingue da quelli che a Napoli chiamano friarielli, sono quelli di Natale, che hanno invece un sapore dolce. Chi ha la possibilità di reperirli, dovrebbe assolutamente provare questa ricetta per un contorno o un assaggio per gli antipasti perfetto per il pranzo di Natale.