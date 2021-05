L’insalata è un vero e proprio toccasana.

Perfetta per accompagnare qualunque secondo, può facilmente diventare un piatto unico, se unita ad altri ingredienti.

L’unico problema dell’insalata è la noia di pulirla, lavarla ed asciugarla.

Certo, si può ricorrere all’insalata in busta, ma non avrà mai lo stesso sapore di quella fresca.

Esiste però un’eccezione.

Ecco l’insalata più buona e veloce da preparare e i 3 motivi per cui mangiarla spesso.

La valeriana o Songino

Il suo nome botanico è Valerianella locusta. É originaria delle grandi isole del Mediterraneo, come Sicilia e Sardegna. Si è poi diffusa in tutte le zone a clima temperato. È coltivata abbondantemente, ma la si può trovare anche spontanea, nei campi di primavera o sui vecchi muri di campagna.

È molto gustosa e facile da preparare

Questo tipo di insalata è davvero molto gustosa, per via delle sue foglie carnose.

Uno dei vantaggi di questo prodotto è la facilità nella preparazione. Lavarla e asciugarla è immediato, non come per le altre insalate. Questo perché la valeriana è composta da piccoli ciuffetti separati.

Ad ogni modo si trova in qualunque supermercato, già pronta per il consumo, in comode buste.

Rispetto alle altre insalate, non c’è una così grande differenza fra la valeriana in busta e quella fresca. Ciò la rende davvero preferibile.

Dura molto più di qualunque altra insalata

Se conservata in frigo, ben asciutta e magari coperta da un panno di carta umido, può durare anche 5 giorni. Il consiglio, se si acquista in busta, è quello di toglierla dalla plastica e adottare questo metodo di conservazione. Il risultato è garantito.

È ricca di proprietà benefiche

La valeriana è ricca di vitamine B e di fibre, in particolare di una fibra specificamente benefica per l’intestino, l’inulina. Contiene un’alta percentuale di potassio e ferro ed è poco calorica.

Il consumo di valeriana è particolarmente consigliato per prevenire problemi cardiovascolari e anemia. Fa molto bene al fegato e ai reni.

Insomma, questo prodotto è proprio un cibo della salute.

Perciò, ecco l’insalata più buona e veloce da preparare e i 3 motivi per cui mangiarla spesso.