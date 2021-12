Non importa se teniamo il conto dei giorni sul calendario, il freddo arriva sempre all’improvviso. Con esso arrivano anche una serie di conseguenze spiacevoli che il freddo invernale comporta. Una di queste riguarda la nostra auto. Man mano che le temperature calano, è sempre più probabile l’eventualità di trovare, al risveglio, il vetro dell’auto completamente ghiacciato. Così saremo costretti ad attendere che si sbrini, facendo tardi al lavoro o per i nostri appuntamenti della giornata. Per questo, trovare un rimedio al ghiaccio sul parabrezza può essere una vera svolta.

Come spesso avviene, prevenire è meglio che curare e in questo caso il nostro alleato fidato è davvero insolito. Sembrerà incredibile ma per evitare che il parabrezza ghiacci basta lasciare sul cruscotto questo prodotto che tutti abbiamo in casa. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Metodi per sbrinare velocemente il vetro ghiacciato e errori da evitare

Sbrinare velocemente il vetro ghiacciato del parabrezza può essere davvero un’impresa. I metodi più utilizzati per farlo velocemente sono i seguenti. Il primo è quello di utilizzare una miscela composta da acqua e alcol denaturato. Basterà unire un terzo di acqua a due terzi di alcol e cospargere il vetro con la soluzione. Se optiamo per questo rimedio, facciamo attenzione però a non spruzzare l’alcol sulla vernice della carrozzeria perché potrebbe anche rovinarla.

Un altro buon rimedio, sempre piuttosto rapido, è quello di utilizzare soltanto dell’acqua a temperatura ambiente. L’acqua a temperatura ambiente è comunque più calda del ghiaccio, quindi lo scioglierà. Importante è non gettare acqua calda sul vetro ghiacciato, perché lo sbalzo termico potrebbe essere tale da frantumare il vetro.

Cercare di sbrinare con il calore dell’aria condizionata potrebbe essere, se non controproducente, una perdita di tempo. La macchina ferma, infatti, impiega un bel po’ prima di soffiare aria calda. A quel punto, meglio munirsi del caro vecchio raschietto, oppure di prevenire la formazione del ghiaccio con il seguente incredibile rimedio.

Per evitare che il parabrezza ghiacci basta lasciare sul cruscotto questo prodotto che tutti abbiamo

Sembrerà assurdo ma del semplice sale grosso può aiutarci a prevenire il ghiaccio sul parabrezza, quando le temperature scendono sotto zero. Sulle pagine di ProiezionidiBorsa abbiamo già visto che il sale grosso aiuta a evitare la condensa sul vetro dell’auto. Sfruttando il potere succhia-umidità del sale, eviteremo anche che la condensa ghiacci quando le temperature scendono vicine allo zero. Dunque, basterà lasciare un sacchetto di cotone con del sale grosso sul cruscotto, oppure un calzino o un qualsiasi piccolo recipiente (come un posacenere). In questo modo, la mattina dopo una gelata non avremo alcun problema.

