Tra i fattori scatenanti dell’alta pressione sanguigna abbiamo lo stress e l’ansia.

Numerosi studi confermano la relazione tra stress cronico e ipertensione. La fascia di età più colpita dall’ipertensione è quella che va dai 40 ai 50 anni. Una delle cause è legata allo stile di vita moderno.

In questo articolo spieghiamo come una semplice e naturale abitudine può diminuire lo stress e la pressione sanguigna.

Uno studio su individui tra i 40 e i 60 anni ha evidenziato che lo stress psicologico costituisce una causa di sviluppare ipertensione.

Molte persone non sanno di avere la pressione alta perché spesso questa patologia non presenta sintomi.

È importante monitorare costantemente la pressione sanguigna dopo i 40 anni per evitare ictus e malattie cardiache.

Ecco come una semplice e naturale abitudine può diminuire lo stress e la pressione sanguigna

Uno studio condotto da un team di scienziati greci ha rivelato che un’ora di sonno dopo pranzo contribuisce alla riduzione della pressione arteriosa del 5 per cento. Oltre ad una diminuzione di infarti del 10 per cento.

Lo studio effettuato da un team di medici dell’Asklepieion General Hospital di Voula, ha riguardato circa 200 persone con una pressione arteriosa sistolica media poco sana, cioè di 130 mm/Hg.

Sono stati considerati tutti quei fattori che influenzano la pressione di un individuo come: l’età, il sesso, lo stile di vita, il caffè e l’alcol, l’assunzione dei farmaci, l’esercizio fisico e il diabete mellito di tipo 2.

Riduzione dello stress e lo studio dell’ Università Sorbona di Parigi

Un sonnellino anche di soli 30 minuti può rimediare ad una notte insonne e ad i suoi effetti negativi.

Dopo aver esaminato 11 persone sane, con un età’ compresa tra i 25 e i 32 anni, ha rilevato che la mancanza di sonno notturno comporta uno squilibrio dell’ormone norepirefrina. Quest’ultima è una molecola presente nel sistema nervoso responsabile della risposta dell’organismo allo stress.

Secondo lo studio, il sonnellino pomeridiano normalizza i livelli ormonali.