Non tutti sanno che questa pianta commestibile, dalle proprietà benefiche per la salute e disponibile in quasi tutti i colori dell’arcobaleno, può adornare le nostre case ma anche servire a preparare bevande e infusi

Tra i tanti fiori dall’aspetto meraviglioso vi è l’ibisco. Si tratta di un fiore eclettico che esiste in natura in vari colori che possiamo scegliere a piacimento. L’abbiamo, infatti in rosa, rosso, blu, giallo, bianco e in tante altre sfumature e combinazioni.

L’ibisco è una pianta erbacea, annuale e perenne, originaria dell’Asia e del Pacifico. Essa appartiene alla famiglia delle malvaceae, di cui il solo genere hibiscus contempla più di 300 fattispecie. Questo fiore è molto ornamentale per le sue splendide fioriture. Non tutti sanno, però, che questa pianta commestibile, dalle proprietà benefiche per la salute, disponibile in quasi tutti i colori dell’arcobaleno, può adornare le nostre case ma anche servire a preparare bevande e infusi.

L’ibisco, nel suo habitat naturale, può raggiungere notevoli dimensioni, sviluppandosi su alberi, arbusti e cespugli nelle sue centinaia di varietà. Tuttavia, nei climi miti come il nostro, tende ad uno sviluppo più ridotto. Quindi, tendenzialmente la pianta rimane più piccola.

È facile da coltivare e per i suoi colori sgargianti è utilizzata soprattutto a scopo ornamentale. Essa, quindi abbellirà i nostri giardini ma anche i nostri terrazzi e balconi.

Le sue proprietà benefiche per la salute

Essa, come tisana, si caratterizza per il colore rosso intenso, e infatti è chiamata thè rosso. Inoltre, è una bevanda ideale da gustare sia fredda che calda.

In più, presenta proprietà terapeutiche benefiche svariate, che ne fanno davvero un rimedio molto salutare. Infatti, il karkadè è utilizzato in particolare come antisettico, astringente, emolliente, digestivo, diuretico. Poi, secondo alcuni studi, avrebbe carattere purgativo, refrigerante, calmante e tonificante. Insomma, con questa pianta otterremo un duplice vantaggio: casa meravigliosa e refrigerio per il corpo.

