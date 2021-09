Il passare degli anni incide moltissimo sul nostro corpo. Le nostre abitudini alimentari rimangono sempre le stesse, ma il nostro peso inevitabilmente aumenta. Sicuramente la diminuzione dell’attività fisica, dovuta alla fatica corporea e al calo di energie, è una delle cause principali. Così come i cambiamenti a livello di stile di vita.

Questo perché con il passare del tempo le calorie che ingeriamo vengono accumulate e trasformate in grassi che teniamo come surplus.

In ogni caso un adeguato stile di vita, una riduzione degli stati di ansia e stress abbinati ad un’alimentazione sana e all’esercizio fisico possono sicuramente aiutarci. Ma vediamo con più precisione quali sono le corrette abitudini da mantenere.

Ecco pochi e semplici passi da seguire per avere sempre un corpo magro nonostante il passare degli anni.

Mangiamo sano e dormiamo spesso

Prima di tutto dobbiamo cercare di ridurre gli alimenti con alto contenuto di zuccheri.

Questi aumentano l’indice glicemico nel sangue e non aiutano né la linea né la salute del nostro organismo. Cerchiamo di limitare quindi il consumo di dolci di ogni tipo, gelati, caramelle, dolcificanti ma anche lo stesso zucchero. Cominciamo a toglierlo dal caffè ad esempio. Evitiamo creme dolci spalmabili, come quelle al cioccolato o al pistacchio.

Sono preferibili i carboidrati complessi come pane integrale (o anche ai cereali o integrale e tostato) ma anche riso, avena, crusca, orzo, farro, quindi cereali in chicco.

Bene anche le patate da accompagnare come contorni a qualche secondo.

Evitiamo quanto possibile l’apporto di acidi grassi saturi presenti in condimenti come il burro, lo strutto ma anche carni grasse, salumi e formaggi molto stagionati. Cerchiamo di assumere carni bianche e formaggi freschi in versione light.

Un altro consiglio è introdurre almeno 5-6 gr al giorno di acidi grassi. È preferibile che siano ad elevato livello di insaturazione.

Possono essere assunti attraverso frutta secca e semi, non salati. Ma anche gli oli estratti da semi vegetali o da alimenti come l’avocado. Possiamo usarli per condire l’insalata o dei secondi di pesce.

Mano a mano che si va avanti con l’età si tende a ridurre il quantitativo di frutta e verdura nelle nostre diete.

Questi contengono antiossidanti in quantità molto alte e sali minerali.

Gli antiossidanti ci aiutano a combattere i radicali liberi permettendoci di rimanere giovani. Inoltre grazie ad essi l’ossidazione del cosiddetto colesterolo cattivo (LDL) tende ad essere inibita.

Questo è un aiuto incredibile per la nostra forma fisica. Quindi diamoci dentro con spinaci cotti, mirtilli e pompelmo in frutto o in succo, cavolini di Bruxelles.

Cerchiamo di dormire almeno 6/8 ore a notte e riposarci. La secrezione degli ormoni della fame come leptina e grelina è regolata dal ritmo circadiano, quello del sonno. Privarsi di una bella dormita poi aumenta la produzione di cortisolo, ovvero l’ormone della stress.

Non dimentichiamoci di mantenere il nostro corpo sempre in allenamento. Bastano 8.000/10.000 passi al giorno e alcuni allenamenti settimanali mirati che siano a corpo libero o di altri sport.

Ad ogni modo consultare il proprio medico, o nutrizionista, può essere d’aiuto.