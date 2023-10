Ecco quanti soldi spendi per incontrare Chiara Ferragni nel suo nuovo negozio a Roma

Fa discutere il lancio di questo contest su Instagram della nota influencer italiana, per promuovere l’inaugurazione del nuovo negozio a Roma. Certo, molti fans non vorrebbero perdersi l’occasione di partecipare al cocktail party organizzato per l’apertura. Ecco i dettagli.

Nonostante le complesse vicissitudini famigliari e gli impegni costanti dati dai figli e dalla splendida cucciolona Paloma, Chiara Ferragni, come imprenditrice, non si ferma mai. Dando prova di forza e versatilità, nonché di un’invidiabile attitudine a risolvere e superare problemi. D’altronde, anche i preparativi per il matrimonio della sorella Francesca, rappresentano, per l’affermata imprenditrice, l’accesso ad un periodo più sereno. È dunque prevista per novembre l’inaugurazione del negozio a Roma di Chiara Ferragni. L’imprenditrice, infatti, ha reso noti su Instagram diversi dettagli dell’evento, a partire dalla quota d’ingresso. Dunque, ecco quanti soldi spendi per incontrare Chiara Ferragni in persona, magari con la speranza di strapparle un autografo o un selfie, cosa che l’influencer sarà certo lieta di concedere. L’ingresso al cocktail party, infatti, non è gratuito. Questo ha fatto indignare parte del web, che ha accusato la Ferragni di speculare eccessivamente sulla propria popolarità. E di non aver certo bisogno di contributi per il rinfresco, in estrema sintesi. Si tratta ovviamente del punto di vista di una parte degli utenti, mentre l’altra fazione social, in realtà, sarebbe ben lieta di partecipare. Molti, infatti, la reputano una cifra irrisoria, rispetto alla possibilità stringere la mano alla propria beniamina e congratularsi personalmente.

Ecco quanti soldi spendi per incontrare Chiara Ferragni nel suo nuovo negozio

L’apertura del primo store targato Chiara Ferragni sta destando la curiosità di molti. Da quanto si è già potuto vedere, la linea concepita dall’influencer è un’apoteosi di lustrini, stile e glamour. Il negozio, situato nella storica e prestigiosa via del Babbuino, da sempre location delle botique d’alta moda, rappresenta tutto ciò che caratterizza il brand Ferragni. Le collezioni che i visitatori potranno scoprire all’interno, spaziano dalla borse trendy, alle magliette fino alle iconiche scarpe da lei concepite. Non da ultimo, sarà acquistabile anche l’ambita collezione di gioielli, esposti in una preziosa teca di vetro. Inutile dire che i fansi sono in visibilio e c’è un’attesa febbrile dell’inaugurazione prevista per novembre.

L’influencer ha messo un ingresso a pagamento al cocktail party d’apertura

Sono 150 euro il contributo minimo richiesto da Chiara Ferragni per partecipare all’esclusivo cocktail party d’apertura. Questa cifra darebbe il diritto alle consumazioni, all’incontro con l’imprenditrice e al fatto di godere di questa scintillante atmosfera rosa prima di tutti gli altri. La dicitura esatta espressa dalla Ferragni, però, sarebbe “dai 150 euro in su”. Non ci è dato per ora di sapere se, spendendo di più, si avrebbe accesso ad ulteriori vantaggi esclusivi di cui, per ora, non è stata data contezza.

