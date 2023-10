Soldi, ricchezze e fortuna per 2 segni zodiacali guidati dalle stelle: parola dell’oroscopo cinese

Soldi, ricchezze e fortuna per 2 segni zodiacali cinese - Foto da pexels.com

La settimana dal 16 al 22 ottobre 2023 si rivelerà molto interessante per alcuni segni zodiacali. Vediamo cosa dice in proposito l’oroscopo cinese.

L’oroscopo è in grado di svelarci molte delle cose che ci accadranno in ogni ambito della nostra vita e anche in quello economico. Oltre a quello occidentale esiste anche l’oroscopo cinese. Quest’ultimo è parte di un’antichissima tradizione astrologica che segue il calendario lunare.

Per capire quale sia il proprio segno zodiacale cinese bisogna ricorrere all’anno di nascita e non al mese. Quindi, vedremo che presto ci saranno soldi, ricchezze e fortuna per 2 segni zodiacali a cui appartengono alcune persone.

Il Drago (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Si tratta del segno più prestigioso dell’oroscopo cinese e avrà una settimana molto fortunata. Infatti sarà al centro dell’attenzione e avrà numerose energie che gli permetteranno di avere idee innovative e conoscere persone che lo favoriranno particolarmente dal punto di vista lavorativo.

In particolare, potrebbero trovare un importante mentore che li inserirà in un ambiente importante, capace di garantirgli cospicue entrate economiche e una certa fama. Il Drago deve dunque tenere gli occhi aperti e non lasciarsi sfuggire nessuna opportunità!

Soldi, ricchezze e fortuna per 2 segni zodiacali guidati dalle stelle: la Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La Tigre è l’altro segno che avrà molta fortuna in ambito economico nel corso di questa settimana. Infatti, come il Drago, avrà numerose occasioni che potrà sfruttare per guadagnare soldi e popolarità.

In particolare, potrà dare vita ad un grande percorso di crescita personale e, inseguendolo, trarne aspetti che si riveleranno utili se non fondamentali anche per guadagnare più soldi. Secondo l’oroscopo, le Tigri potranno beneficiare molto del rendere un lavoro la propria più grande passione. Le stelle gli garantiranno l’energia per farlo. Il resto, ovviamente, starà a loro.

Come abbiamo visto, sono soltanto due i segni zodiacali che questa settimana potranno cominciare un percorso che li porterà a crescere economicamente. Per gli altri, invece, questi giorni saranno vuoti di accadimenti particolarmente significativi da questo punto di vista.

