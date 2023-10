Quali piante comprare per avere fiori in casa tutto l’anno: le più indicate  

Quali piante comprare per avere fiori in casa tutto l’anno-Foto da imagoeconomica

Avere alcune piante in casa è bello e rasserenante, ma ecco quali comprare in particolare per avere i fiori sempre colorati non per una stagione soltanto ma per tutto l’anno.

Si può portare in casa un po’ di natura prendendo delle piante e addobbando ogni stanza nel modo giusto. Ci sono alcune piante che sono perfette per stare al chiuso, le cosiddette piante da appartamento. In questo modo si può portare un po’ di giardino anche in uno spazio ristretto.

Alcune persone vivono per la natura, per gli animali, le piante e i fiori e vorrebbero esserne sempre circondate non soltanto in alcune stagioni. Quali piante comprare per avere fiori in casa tutto l’anno? Ce ne sono alcune che sono perfette per ogni stagione e per ogni clima.

In casa, con le cure giuste, saranno sempre fiorite e doneranno alla casa un’atmosfera particolare piena di profumo e di colore. Basta concentrarsi su quelle più adatte.

Quali piante comprare per avere fiori in casa tutto l’anno: la scelta

È difficile trovare delle piante che siano perennemente in fiore. Dipende anche dalle caratteristiche della pianta stessa oppure dall’ambiente che la circonda. Ci sono delle piante, però, che fioriscono per periodi molto lunghi e che sono semplici da accudire.

Tra queste troviamo:

begonia: probabilmente si è abituati a vedere questa pianta sui balconi o, comunque, all’esterno della casa, in realtà può stare benissimo anche al chiuso con poca luce. Se accudita come si deve può avere dei bellissimi fiori colorati anche durante l’inverno;

kalanchoe: questa pianta grassa ha dei fiorellini piccoli piccoli, ma adorabili; se i rami secchi vengono rimossi subito, può fiorire diverse volte in un anno;

anthurium: con abbastanza luce e concime ogni 15 giorni può dare dei fiori per molti mesi;

bromelia: vive bene in ambienti caldi e umidi, quindi, in bagno o in cucina prospererà a lungo.

Basta trovare la stanza adatta con le giuste condizioni e queste piante regaleranno fiori bellissimi, profumati e colorati.

Attenzione all’orchidea

Moltissimi preferiscono circondarsi di orchidee. È una pianta molto famosa e molto ricercata sia per il suo aspetto elegante e colorato, sia per la capacità di stare in ambienti umidi e caldi. Tuttavia, attenzione a rispettarne per bene le origini e le caratteristiche. Basta non darle luce e acqua a sufficienza per notare subito un cambiamento e la comparsa di fiori appassiti e secchi.