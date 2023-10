Amore, denaro, lavoro: ecco i 3 segni più fortunati a Natale 2023, quelli destinati a chiudere l’anno col bacio della Dea Bendata

L’autunno aumenta il senso della ciclicità. È tempo di bilanci e valutazioni, ma è bene non perdere le speranze: c’è anche chi, verso Natale, resterà stupito della propria di soldi. E non è esclusa l’ipotesi di una pioggia di soldi alla Lotteria di Capodanno.

Saranno forse i colori autunnali, caldi si, ma precursori della della decadenza, a predisporre l’animo all’introspezione. È tempo di bilanci e di valutazioni, quando si entra in questa fase dell’anno, così legata alla trasformazione degli elementi. Il ciclo annuale che troverà il suo compimento in inverno, nel periodo del Sol Invictus, ovvero il Sole Nero di Mezzanotte, illuminato dai brindisi e dalle luci del Capodanno, presenterà il conto. Il conto, in questo caso, non sarebbe altro che la valutazione dei nostri raggiungimenti e conquiste nel ciclo appena concluso. Amore, denaro, lavoro: ecco i 3 segni più fortunati, che verso la fine dell’anno potrebbero essere protagonisti di una vera e propria riscossa. Incontri fortuiti, colpi di fulmine, promozioni sul lavoro, vincite improvvise. Anche chi, fino ad ora, ha dovuto friggersi il fegato nell’insoddisfazione, può conoscere un ribaltamento positivo della propria sorte. Complici alcune fasi lunari e l’entrata del Sole in Capricorno, archetipo di dominio della materia per eccellenza, qualcuno sarà baciato dalla Dea Bendata.

Amore, denaro, lavoro: ecco i 3 segni più fortunati a Natale 2023

La Bilancia è uno di quei segni che ha condotto l’intera annata in modo davvero egregio. Il 2023 per questi nativi è stato denso di belle notizie, soprattutto dal punto di vista materiale e lavorativo. Insomma, la Bilancia fino ad ora non può certo lamentarsi e il firmamento di dicembre non farà che confermare questa tendenza fortemente positiva.

Il Sagittario

I due transiti importanti che nel Natale 2023 andranno a influenzare le sorti dei nativi del Sagittario, sono la Luna Nuova del 12 dicembre, e l’entrata di Venere nel segno, il 29 dicembre. Si preannuncia dunque un Capodanno all’insegna della passione: chi era afflitto dalla solitudine, può essere certo di essersene liberato. Le coppie un po’ scoppiate, ritroveranno il feeling perduto.

Il Cancro

Il segno più tenero e romantico dello zodiaco ha tanta voglia di rivalsa. Soprattutto, nei confronti delle persone che l’hanno allontanato o non hanno creduto in lui. Forte della Luna Piena nel segno, il 24 dicembre, ed essendo l’archetipo intimamente connesso alla Luna, tutto ciò che sembrava bloccato subirà uno scossone. Si, l’elettricità che potrebbero sentire in questi giorni i nativi del Cancro è un precursore dello shock positivo che subiranno. Consigliatissimo l’acquisto del biglietto di una Lotteria a Capodanno: i più fortunati sono certo tra voi.

