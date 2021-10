Che il movimento faccia bene al nostro corpo, specialmente per prevenire malattie cardiovascolari e diabete, è argomento già trattato sulla pagine di ProiezionidiBorsa. Quello che molti non sanno, però, è che l’attività fisica potrebbe fare bene anche alla nostra salute mentale. La conferma arriva dalla Fondazione Veronesi, che parla degli effetti del camminare su due malattie purtroppo molto diffuse: l’Alzheimer e la depressione. Secondo quanto riportato dagli esperti, l’esercizio fisico costante (anche fatto a ritmi non troppo elevati) potrebbe avere un grande potere preventivo su queste due malattie. Gli esperti non si limitano a riportare la notizia, ma consigliano anche come e quanto camminare per apportare benefici alla mente oltre che al corpo.

Ecco quanti passi al giorno potrebbero aiutare a prevenire Alzheimer e depressione oltre a diabete e cardiopatie

Al fine di giovare alla salute della nostra mente, basterebbe mezzora di camminata al giorno per poter dire di svolgere un allenamento efficace. Per i meno avvezzi, l’ideale sarebbe cominciare gradualmente: 1.000 passi per i primi tempi, fino ad arrivare a circa 10.000. Ecco quanti passi al giorno potrebbero aiutare a prevenire Alzheimer e depressione oltre a diabete e cardiopatie. Specialmente per quanto riguarda gli stati depressivi, sarebbe consigliabile fare movimento tutti i giorni. Questo perché l’abitudinarietà del gesto è un fattore importante in ottica preventiva. Per quanto riguarda l’Alzheimer, invece, tre camminate alla settimana costituiscono già un buon ritmo. Mantenendo tale frequenza, secondo i risultati degli studi, è possibile apprezzare una diminuzione del 50% della degenerazione cognitiva dovuta a questa malattia. Il risultato è dovuto alla diminuzione della formazione delle così dette placche di amiloide, cumuli proteici che interferiscono con le funzioni neurologiche causando l’Alzheimer.

Non solo camminare, ma anche queste attività aiutano la mente

Camminare è sicuramente l’attività fisica più pratica da svolgere a qualsiasi età. Tuttavia, non è l’unica ad aiutare la nostra mente contro Alzheimer e depressione. Tutte le attività aerobiche potrebbero dare benefici alla mente. Tra queste, per esempio: ginnastica a corpo libero, nuoto, bici, e danza. Specialmente il ballo pare avere effetti rilevanti sugli stati depressivi. Un valore aggiunto sembrerebbe essere anche fare attività con qualcuno. La compagnia può spronarci, oltre a essere di per sé un ottimo aiuto.

Dunque, l’attività fisica si conferma ancora una volta un tratto fondamentale di uno stile di vita sano a tuttotondo. Questo non significa che, da sola, può curare la malattia. Può, al più, essere un aiuto importante.

