Se vogliamo rimanere sani anche dopo una certa età, bisogna prendere le giuste precauzioni. Forse, la cosa più importante da fare è sottoporsi a controlli regolari, facendo i check up che ci indica il nostro medico curante.

Bisogna, poi, stare attenti alla dieta, capendo quali cibi evitare e quali invece iniziare a mangiare di più. In un articolo precedente, ad esempio, abbiamo sottolineato l’importanza di sostituire in parte la carne con il pesce.

Dopo esami e dieta, il terzo aspetto che può portarci ad una lunga vita è l’esercizio fisico. Esso ci permette di liberarci dalle tossine e tenere ben attive molte delle nostre funzioni vitali. Oggi approfondiamo proprio questo punto. Ecco quanto camminare ogni giorno per tenere lontani ipertensione, diabete e colesterolo alto.

Lo studio della rinomata università

Uno studio portato avanti da ricercatori della Harvard Medical School ha indagato l’impatto del camminare sulla salute individuale e pubblica. I risultati sono stati molto chiari. Anche un’attività semplice come una camminata può ridurre i rischi di malattie croniche e questo si ripercuote positivamente persino sulla spesa pubblica per la sanità. Allo stesso tempo, è un’attività anche molto sicura ed in cui c’è uno scarso rischio di infortunarsi.

Ecco quanto camminare ogni giorno per tenere lontani ipertensione, diabete e colesterolo alto

Gli autori hanno indicato come camminare riduca le possibilità di soffrire di ipertensione e diabete. Hanno anche mostrato effetti positivi sui livelli di colesterolo.

Il consiglio dei ricercatori è quello di camminare tra i 30 ed i 60 minuti al giorno. La camminata si può fare tutta in una volta oppure divisa in sessioni di almeno 10 minuti. Secondo loro, se tutti seguissero questo regime, gli effetti sarebbero eccezionali. Invitano, quindi, le istituzioni pubbliche a favorire questa semplice attività.

Insomma, se proprio facciamo fatica ad iniziare a fare sport, cominciamo con una bella camminata, ci farà già molto bene.