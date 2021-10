È veramente facile riuscire a combinare bellezza e comodità quando si seguono gli stili giusti. Non necessariamente una cosa deve escludere l’altra e costringere a una scelta. Il momento è anche abbastanza maturo per poter affermare che anche quest’anno spopola una delle tendenze più ricorrenti di questa stagione.

Stiamo parlando dello stile ippico o “da cavallerizza”, che da sempre conquista ragazze e donne di tutte le età. Ecco perché fa ritorno questo stile sobrio veramente in che tantissime donne amano indossare in autunno.

Ma ecco anche qualche nuovo spunto per indossarlo, quest’anno, con una ventata di novità in più. Di sicuro sarà veramente difficile non cedere alla tentazione di sfoggiarlo una volta in giro per la città o durante gli impegni di vita quotidiana.

Che cos’è lo stile ippico e come avere un perfetto look da cavallerizza nel 2021

Quando si parla d’ippica nella moda bisogna ricorrere a 3 elementi: comodità, sobrietà e materiali ricercati. Della prima qualità non occorre sicuramente scrivere troppo. Lo stile da cavallerizza impone di usare stivali al ginocchio comodi, giacche avvitate e borse a tracolla. Ed ecco 5 borse a tracolla trendy da avere ora nel guardaroba e usare tutto l’anno.

Gli stivali in pelle, bassi e dal design comodo, non solo sono perfetti con un pantalone stretch aderente e in colorazione calda. Sono meravigliosi anche sotto abiti svolazzanti da sera. La maggiore attenzione è, però, per tessuti e colori particolarissimi, che sarà possibile usare anche per tutto l’inverno. Ecco subito di quali si tratta.

È così che fa ritorno questo stile sobrio veramente in che tantissime donne amano indossare in autunno

Il riferimento è sicuramente a materiali come la pelle lucida o il nappato, da prediligere in precise colorazioni. Si tratta del color cammello, del nocciola, della testa di moro, del color caramello e del classico e intramontabile marrone.

Questi sono colori e tessuti da prediligere per accessori come le borse e naturalmente per la calzatura. L’abito o il completo di giacca e pantalone saranno, invece, preferibilmente di colori chiari come l’avorio o lo stesso bianco.

Per impreziosire questo tipo di outfit nell’autunno inverno 2021-2022 basterà usare queste incredibili protagoniste delle attuali sfilate. Esse sposano perfettamente tutta l’eleganza e la sobrietà che caratterizzano questo tipo di outfit e saranno il vero tocco glam personalizzato.