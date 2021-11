Le patate lesse sono un piatto semplice che appartiene alla tradizione povera. Un piatto in realtà ricchissimo, estremamente versatile che ci permette di portare in tavola numerose ricette, tutte gustosissime.

Con le patate lesse è possibile creare piatti complessi ed anche molto semplici. A partire da una gustosa vellutata, ad arrivare alla cremosa pasta e patate, passando per un semplice e veloce contorno da abbinare a piatti di pesce o carne.

Mai più ore ai fornelli per patate lesse, ecco il metodo geniale per averle perfettamente cotte in meno di 10 minuti

Le patate lesse però in cucina sono davvero una scocciatura da preparare, infatti, hanno tempi di cottura molto lunghi. Oltre ad essere uno spreco di tempo, sono anche uno spreco di gas che pesa in bolletta. Inoltre non conviene mai lessarne una sola e pertanto quando si vive da soli è anche un increscioso spreco alimentare.

Ma come fare allora per avere patate lesse senza passare ore ai fornelli?

Il trucchetto è molto semplice basterà lessarle al microonde, una tecnica geniale e veloce che ci permette di risparmiare energia e tempo. Una cottura quella al microonde che non necessita di acqua e non sarà neppure necessario abbondare con il sale. Infatti, l’inutilizzo di acqua ci evita una dispersione di sale e quindi basterà aggiungerne davvero poco per avere una sapidità perfetta.

Come cuocere le patate al microonde

Basterà lavare e strofinare accuratamente le patate, sarebbe preferibile sceglierle più o meno tutte della stessa misura. Una volta lavate basterà metterle in un piatto, o direttamente sul piatto del microonde. Con uno stuzzicadenti punzecchiarle qua e là per evitare che possano esplodere durante la cottura e azionare il microonde. Mettere il piatto nel microonde ed azionare ad una potenza di 700 watt. Il tempo invece, varierà al variare del quantitativo di patate. Più aumenta il peso più aumenteranno i minuti di cottura da un minimo di 6 minuti per 200 grammi di patate, ad un massimo di 20 minuti per 1 kg di patate. Al termine della cottura verificare che queste siano cotte con l’uso di uno stuzzicadenti.

Dunque, non passeremo mai più ore ai fornelli per patate lesse, ecco il metodo geniale per averle perfettamente cotte in meno di 10 minuti.

Chicche di salute

Le patate hanno un’unica pecca sarebbero ricche di carboidrati e amidi, pertanto sarebbe meglio consumarle da fredde. Questo piccolo trucchetto ci dovrebbe permettere di non avere sbalzi glicemici eccessivi. Infatti, basta rinunciare al pane e alle patate ecco 3 veloci e furbi trucchetti per consumarli ed evitare picchi glicemici e grasso addominale.

