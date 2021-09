Pranzi e cene fuori, aperitivi con gli amici e qualche bicchiere in più di vino. Dopo le vacanze è facile ritrovarsi un po’ più gonfi e con qualche chiletto in più. Non c’è assolutamente nulla di male e in fin dei conti significa che ci siamo davvero rilassati. Abbiamo mangiato e bevuto quello che volevamo senza stare troppo in ansia. Ma ora che si sta per rientrare definitivamente a lavoro e ricomincia la routine meglio tornare subito in forma.

Sfruttiamo le temperature ancora miti

L’estate purtroppo è finita ma per fortuna le temperature sono ancora miti. Quindi di andare a rinchiuderci in palestra con tutte le limitazioni e le mascherine non ci va proprio. Allora sfruttiamo il bel tempo per allenarci nella natura, unendo l’utile al dilettevole. Non bisogna per forza andare a correre per poter bruciare le calorie, anzi.

Liberiamoci dei chili di troppo presi in estate con questo sport facile e innovativo

La disciplina di cui parleremo oggi è una variazione del già famoso Fitwalking. L’ex marciatore Maurizio Damilano, campione olimpico a Mosca 1980, lo ha portato alla ribalta in Italia. Questa disciplina si pratica all’aria aperta ed è in qualche modo simile alla marcia. Si focalizza più sulla salute e il benessere dell’individuo e sembrerebbe anche ridurre lo stress. Dal 2014 la Fidal l’ha inserita anche nel settore non agonistico della Federazione.

Il Fitwalking ha una sua tecnica precisa che coordina tutte le parti del corpo. Proprio come la marcia devono lavorare in armonia piedi, gambe, tronco ma anche spalle, testa e collo. Sembrerebbe una semplice camminata ma in realtà va fatta ad una velocità più sostenuta. E per poterla praticare nel modo giusto bisogna imparare bene la tecnica.

Le evoluzioni diverse del Fitwalking

Il Fitwalking nasce come disciplina da praticare in città e soprattutto sull’asfalto. Ma ormai sono tantissime varianti di questa disciplina da praticare un po’ ovunque. Ad esempio il Power Walking, nato in California da praticare sulla sabbia di primo mattino. O il Nordic Walking che deriva dall’allenamento estivo dei fondisti in mancanza di neve. Ma anche il trekking si può definire una versione del vero e proprio Fitwalking.

Ma la versione di cui parleremo oggi è il Fitwalking Cross. La differenza rispetto alla disciplina originale è l’ambiente in cui si pratica, sentieri e percorsi naturali. Un modo per allenarsi lontani dallo smog della città e respirare l’aria pura dei boschi. Il percorso più impervio è l’ideale per bruciare più calorie ma sempre camminando velocemente. Si può anche combinare con l’uso dei bastoni come nel Nordic Walking.

Dunque, liberiamoci dei chili di troppo presi in estate con questo sport facile e innovativo. Se vogliamo provare questo nuovo sport basterà fare qualche ricerca online. Così da trovare dei corsi adatti per imparare bene la tecnica e applicarla nel modo giusto. È anche possibile partecipare a dei veri e propri raduni degli appassionati.