C’è un esercizio che da molti viene ritenuto uno dei più completi. Eppure per realizzarlo correttamente non servono attrezzi e si può fare tranquillamente anche in casa. Bastano un po’ di costanza e di allenamento e in poche settimane i risultati che si raggiungeranno saranno davvero incredibili. Addirittura, su questo esercizio si fanno anche gare olimpiche di resistenza. Probabilmente alcuni lettori avranno già capito che si tratta del plank. Una posizione a corpo libero efficacissima per tanti motivi. È un esercizio molto difficile, ma anche molto efficace. Non richiede particolari torsioni o allungamenti del corpo, ma la posizione che si assume va ad attivare una serie di gruppi muscolari molto ampia, e li spinge a lavorare in modo importante. I benefici del plank sono molteplici, ed ecco quanti minuti al giorno andrebbero fatti per ottenere il massimo. Meglio però partire da cosa succede al corpo quando si effettua questo esercizio.

In primis, si fanno lavorare molto gli addominali. Grazie alla posizione assunta i muscoli dell’addome, in particolare i traversi, i retti e gli obliqui esterni, lavorano in maniera intensa. Anche i glutei saranno però messi a dura prova da questo lavoro, e diventeranno sodi e tonici nel tempo. La postura ne uscirà migliorata, più dritta. Provare per credere.

Ecco quanti minuti al giorno di plank andrebbero fatti per dimagrire in casa e allenare i muscoli con grandi benefici

L’ideale sarebbe cominciare in maniera progressiva e poi aumentare sempre di più. I novizi possono partire con un tempo di circa un minuto. Dopo diverse settimane di lavoro, si può arrivare anche a dieci o quindici minuti. L’importante è aggiungere sempre un po’ di tempo in più rispetto al giorno precedente, in modo da crescere pian piano. Diventerà sempre più semplice, e anche la schiena, come detto, migliorerà e ne beneficerà. I dolori diventeranno sempre meno fastidiosi perché il plank contribuisce ad aumentare e rinforzare la muscolatura corporea, specie quella della schiena. Questo vuol dire minore pressione sulla colonna vertebrale e meno dolori. Il metabolismo reagirà in maniera più efficace, perché per mantenere la posizione dell’esercizio corretta tutto il corpo lavorerà in tal senso e, quindi, brucerà più calorie. Anche l’equilibrio ne gioverà, perché i muscoli del bacino, della schiena e dell’addome hanno proprio la funzione di mantenere l’andatura e il corpo eretto. Muscoli più allenati e forti corrispondono anche a una migliore flessibilità corporea, oltre che a un miglioramento generale dell’umore causato dalla distensione delle tensioni muscolari tipiche dell’ansia.

