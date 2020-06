Modella il tuo corpo col plank: cosa significa?

Il plank è un esercizio fisico fondamentale per mantenersi in forma tutto l’anno. Ma non ce n’è soltanto una versione, le varianti abbondano. Per raggiungere un effetto ‘tone up’ da spiaggia, ecco le quattro che consentono di aumentare il risultato, con risultati strabilianti.

Modella il tuo corpo col plank

Bisogna imparare a disciplinare sé stessi in una posizione che non è sempre facile da assumere. Una volta preparato un plank classico, con addominali contratti e allineamento perfetto fra testa e talloni, si può staccare una mano e portarla sulla spalla opposta. Se si riesce, si prova subito a ripetere con l’altra. E’ un esercizio, questo della pacca sulla spalla, da ripetere 7 volte per 3 serie, con un minuto di pausa in relax.

Il passo del ramarro

Quante volte abbiamo osservato ramarri e lucertole immobili e spaventati in questa posizione, quando avevano coscienza di essere osservati da bambini curiosi come noi. Stavolta siamo noi a restare in equilibrio con il braccio destro teso in avanti, mentre il resto del corpo esegue un plank perfetto e ben bilanciato sui talloni, per conservare maggior equilibrio. Questo esercizio si ripete 5-7 volte per tre serie, con un minuto di pausa.

Pronti, partenza, via

E’ la classica posizione dei velocisti in pista come Bolt, ma noi non dobbiamo sfrecciare in avanti sulla terra battuta della pista di atletica. Si può eseguirla tranquillamente su un prato o nel cortile di casa, anche su un tappeto, in un piccolo appartamento, magari alternando allo smartworking. Questa versione, che prevede un movimento alternato delle ginocchia verso i gomiti, fa lavorare i muscoli flessori dell’anca e coinvolge gli addominali obliqui. Tra un movimento e l’altro non bisogna riappoggiare il piede, ma alternare subito la gamba e mantenere il bacino stabile e allineato. Le ripetizioni da fare sono 8 da ciascun lato, con una pausa di un minuto, da farsi con entrambe le ginocchia a terra e busto flesso in avanti.