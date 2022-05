In questo articolo non proporremo il consueto oroscopo ma parleremo comunque di segni zodiacali. In base alle caratteristiche della personalità di ogni segno gli esperti di astrologia e look si sono cimentati in un divertente gioco di abbinamenti. Ad ogni segno zodiacale è stato accostato un costume da bagno che valorizzi al massimo le forme e la personalità di ognuno.

Bikini, intero o brasiliano ecco quali costumi da bagno per l’estate 2022 dovrebbero scegliere Leone, Cancro e questi altri segni zodiacali

Iniziamo subito con il segno dell’Ariete che ha una personalità decisamente adrenalinica. Coloro che sono nate sotto questo segno amano la vacanza attiva e quindi giocheranno a beach volley, solcheranno le acque con il surf o la canoa. Il costume giusto è quindi quello sportivo. Anche senza optare per un costume olimpionico si può scegliere un due pezzi sportivo.

Toro

Un classico elegante e seducente: gli esperti hanno scelto per il Toro un costume interno che sappia esaltarne la femminilità. Quindi un’impeccabile bianco e nero che soddisfi l’aspirazione alla perfezione tipica di questo segno, sarà un must have. Inoltre potrebbero esserci dei particolari come lo scollo all’americana che ne esalti la carica seducente.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli sono molto divertenti e spiritosi. Hanno voglia di socializzare ma sono comunque riservati senza voglia di esibire le proprie forme a tutti i costi. Si suggerisce quindi, un costume intero con motivi floreali stilizzati o ovunque fantasie molto colorate.

Cancro

Il segno più romantico dello zodiaco probabilmente avrà già innumerevoli costumi da bagno. I cancerini adorano cullarsi in riva al mare durante tutto l’anno. Per esaltare la personalità da sognatrici, le nate sotto questo segno dovrebbero prediligere un costume intero decisamente blu. A completare il costume ci sarà qualche particolare come degli anelli al punto vita.

Leone

La personalità da protagonista assoluto del Leone fa propendere i look maker per il colore rosso. Lo spirito giocoso è travolgente delle leoncine si troverà a proprio agio con un costume con scritte colorate stampate. Che sia intero o bikini la parola d’ordine è essere al centro della scena… o meglio della spiaggia.

Vergine

Le nate sotto il segno della Vergine adorano la precisione e i dettagli così come la natura e le fantasie floreali. Ecco quindi, che il miglior costume per la Vergine è un due pezzi con spalline e slip arricchite con volant. Fiori a volontà per quanto riguarda la stampa oppure un bel colore verde pino.

Bilancia

Bikini, intero o brasiliano ecco quale costume scegliere se siamo della Bilancia. Il segno della Bilancia è famoso per essere molto amichevole e socievole. Pertanto gli esperti suggeriscono il colore giallo, colore dell’amicizia. Per le linee del costume si sposerà alla perfezione con un costume a spalle scoperte esaltate da un ruches. Il look spalle scoperte è, inoltre, la tendenza dell’estate 2022.

Scorpione

Questo segno è decisamente il più passionale e appassionato di tutto lo zodiaco. La parola d’ordine è audacia. Gli esperti consigliano un costume intero ma con profonde scollature a V o sulla schiena. Il colore decisamente rosso o nero. Si potrebbe persino osare con un costume tipo brasiliano.

Sagittario

I Sagittario sono scherzosi, non si prendono mai troppo sul serio. Il costume da prediligere è quindi un costume dal taglio insolito. Ottimo sarà anche l’accostamento di più fantasie e motivi. Il colore da scegliere non sarà uno ma l’intera tavolozza.

Segno del Capricorno

Il Capricorno è un segno razionale e sobrio. Quello che ci vuole è un bikini non troppo striminzito ma decisamente pratico. Un nero o un blu sono i colori migliori. I Capricorno sono anche il segno della famiglia e quindi si prediligerà un costume adatto a giocare con i bambini.

Segno dell’Acquario

Le nate sotto il segno dell’Acquario possiedono personalità creative, estrose ma al contempo riservate. Si consiglia quindi di giocare molto con i tagli dei costumi con interi con tagli in punti strategici come sul punto vita. I colori migliori saranno invece bianco e celeste, trattandosi di un segno d’aria.

Segno dei Pesci

Il segno dei Pesci si caratterizza per l’intelligenza emotiva e la vena artistica. Queste doti devono quindi essere riflesse sulla scelta stilistica del costume. Si suggerisce di optare per un costume due pezzi magari creato a mano all’uncinetto. I costumi crochet sono anche l’ultima tendenza per la prossima estate.

Fra bikini, intero o brasiliano ecco quale costume scegliere in base al nostro segno zodiacale.

